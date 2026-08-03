Sustituirán dos tuberías enterradas por una nueva en superficie para evitar riesgos radiológicos en Palomares (Almería)

Representantes del Ciemat y de SAT Palomasol durante una visita a los terrenos de la zona 2-bis de Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y la Sociedad Agraria de Transformación Palomasol (SAT Palomasol) han consensuado la unificación y reconducción por superficie de dos tuberías de riego enterradas en Palomares, en Cuevas del Almanzora (Almería), con el fin de eliminar el riesgo de afección radiológica derivado de posibles averías subterráneas.

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 189.054 euros y un plazo previsto de ejecución de seis meses, se llevará a cabo en la denominada zona 2-bis del núcleo de Palomares.

En esta zona discurren las dos conducciones antiguas, propiedad de SAT Palomasol, sobre unos terrenos incluidos en expedientes de expropiación forzosa derivados del Plan de Investigación en Materia de Vigilancia Radiológica (PIEM-VR), según ha indicado el Ayuntamiento de Cuevas en una nota.

La antigüedad de las canalizaciones supone un "riesgo potencial de rotura que podría ocasionar complicaciones en los terrenos expropiados". Por ello, el Ciemat y los propietarios han acordado sustituirlas por una única tubería de polietileno de alta densidad de 500 milímetros de diámetro.

La nueva conducción discurrirá por la superficie a lo largo de un trazado de 115 metros, dentro de un canal de zahorra impermeabilizado con una lámina de polietileno y protegido con grava, para evitar cualquier interacción directa o escorrentía sobre el terreno natural. Esta solución permitirá evitar movimientos de tierras que impliquen excavaciones profundas y facilitará una "reparación rápida" ante posibles averías.

SISTEMA DE TELECONTROL Y TELEGESTIÓN

El proyecto incorpora un sistema de telecontrol y telegestión en las arquetas de la red, coordinado desde la caseta de Puerto Blanco, que incluirá la motorización de las válvulas de corte existentes, la instalación de sensores y transmisores de presión y el montaje de boyas para detectar inundaciones.

Este equipamiento permitirá detectar y detener de forma automática e inmediata cualquier fuga de agua, "garantizando la seguridad del entorno".

La actuación también contempla la creación de un camino de servicio adyacente de cuatro metros de ancho y la instalación de un vallado perimetral de seguridad mediante una malla de simple torsión con una puerta de acceso.

Las obras se integran en los compromisos del Ciemat bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y cuentan con la viabilidad y disponibilidad de los terrenos tramitada por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

La intervención respetará el principio de desarrollo sostenible mediante desbroces manuales, el reaprovechamiento del terreno en la propia parcela y la minimización del impacto ambiental en la zona.