El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, en la apertura del taller 'Piel de artista', impartido por Santiago Picatoste. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Espacio 2 de Almería ha iniciado este jueves el taller 'Piel de artista', impartido por Santiago Picatoste con el objetivo de acercar la pintura a los participantes desde "la experimentación, la espontaneidad y la expresión personal". Impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Museos, la actividad ha cubierto las veinte plazas disponibles en sus dos sesiones.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones, Joaquín Pérez de la Blanca, ha asistido a la apertura del taller para dar la bienvenida a los inscritos y agradecer a Picatoste su participación y disposición para compartir su experiencia y visión artística.

La iniciativa consta de dos sesiones, de 17,00 a 19,00 horas, con diez participantes en cada turno. Tras celebrarse la primera este jueves, el museo acogerá este viernes la segunda jornada, también con el aforo completo.

Pérez de la Blanca ha subrayado el "interés" de una propuesta con la que los asistentes pasan de espectadores a protagonistas del proceso creativo y exploran el expresionismo abstracto, una corriente centrada en el color, la materia, el gesto y la espontaneidad.

El edil ha señalado que el arte permite "transmitir emociones y comunicar más allá de la representación de la realidad", y ha defendido la experimentación y la libertad creativa para abordar la pintura desde la experiencia personal.

En este contexto, el responsable municipal ha defendido la estrategia del Ayuntamiento para convertir los museos de la ciudad en espacios abiertos y participativos, donde el público no solo contemple obras, sino que también aprenda, experimente y comparta conocimientos.

Pérez de la Blanca ha incidido en la necesidad de impulsar "actividades que acerquen la cultura a todos los públicos, independientemente de su edad o formación artística", con el fin de evitar que el arte se perciba como algo distante o restringido.

Por su parte, el artista se ha congratulado de "haber agotado las plazas de estos dos talleres, mediante los cuales buscamos acercar a todos los participantes, tengan más o menos conocimiento, al expresionismo abstracto".