La fiscal superior ve "casi insostenible" la situación en Ceuta, que "no está resuelta" tras más de tres meses

La fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, atiende a los medios. - María José López - Europa Press

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

La fiscal superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha calificado este jueves de "casi insostenible" la crisis migratoria que atraviesa Ceuta desde el pasado 31 de julio, que "por ahora no está resuelta", y ha explicado que la Fiscalía ceutí cuenta desde septiembre con tres fiscales de refuerzo para hacer frente a la carga de trabajo.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante la inauguración del Congreso Andaluz sobre Siniestros Viales, celebrado en Vícar (Almería), donde ha recordado que aprovecha sus intervenciones públicas para referirse a esta situación.

Tárrago ha precisado que el 31 de julio solicitó el refuerzo de tres fiscales y funcionarios, una petición que la Fiscalía General del Estado aceptó de inmediato. "Ha habido una disponibilidad absoluta desde la Fiscalía General y un interés en apoyar mi propuesta de refuerzo", ha asegurado.

Posteriormente, la Fiscalía General convocó un concurso dirigido a fiscales titulares interesados en incorporarse a la Fiscalía de Ceuta, que se resolvió con "gran rapidez".

La fiscal superior ha añadido que los profesionales de la Fiscalía ceutí soportan un volumen de trabajo "excesivo", que se incrementó tras la reanudación en septiembre de las vistas civiles y penales, que no se habían celebrado durante agosto.