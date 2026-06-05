La A-7 tendrá cortes nocturnos entre Viator y Huércal de Almería del 8 al 13 de junio por el montaje de nuevas vigas

Plano de los cortes y desvíos previstos en las dos primeras fases de las obras del enlace entre la A-7 y la A-92 en Viator (Almería). - MINISTERIO DE TRANSPORTES

ALMERÍA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aplicará entre el 8 y el 13 de junio cortes nocturnos en cuatro fases en la A-7, entre los kilómetros 777 y 780, por los trabajos de montaje de nuevas vigas dentro de las obras de remodelación del enlace de Viator (Almería), que cuentan con una inversión de 38 millones de euros.

La actuación, que se ejecuta en el enlace entre la Autovía del Mediterráneo (E-15/A-7) y la A-92, tiene como objetivo ampliar la capacidad de este nudo mediante la ejecución de cuatro nuevos ramales directos entre ambas autovías, así como el rediseño de los cuatro ramales del enlace actual, según ha informado el Ministerio en una nota.

A lo largo de las próximas semanas se realizarán los trabajos de montaje de las vigas pendientes, situadas sobre el tronco de la A-7 y los ramales de acceso a la glorieta del enlace de Viator.

En concreto, se montarán las vigas correspondientes a los vanos uno y dos de la estructura E-23; los vanos dos y tres de la estructura E-11; y los vanos cinco, seis, siete, ocho y nueve de la estructura E2+E3.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y de los usuarios, Transportes cortará al tráfico los tramos de la A-7 afectados por el montaje de las nuevas vigas. El Ministerio ha precisado que, para minimizar la afección, los cortes se desarrollarán en horario nocturno.

AFECTACIONES AL TRÁFICO

La primera fase se desarrollará las noches del 8 al 9 de junio y del 9 al 10 de junio, de 19,00 a 7,00 horas, con el corte de ambas calzadas entre los enlaces de Viator, en el kilómetro 777, y Huércal de Almería, en el kilómetro 780. Se habilitará un itinerario alternativo por la A-1000 y la N-340A.

La segunda fase tendrá lugar la noche del 10 al 11 de junio, de 18,00 a 7,00 horas, con el corte de ambas calzadas en el enlace de Viator, en el kilómetro 777. En este caso, el tráfico se desviará hacia los ramales del enlace.

La tercera fase está prevista la noche del 11 al 12 de junio, de 18,00 a 7,00 horas, con el corte del ramal de salida de la calzada derecha, en sentido Málaga, a la glorieta del enlace de Viator. El tráfico deberá hacer un cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería, en el kilómetro 780.

La cuarta fase se llevará a cabo la noche del 12 al 13 de junio, de 18,00 a 7,00 horas, con el corte del ramal de entrada de la calzada izquierda, en sentido Murcia, procedente de la glorieta del enlace de Viator. El tráfico también deberá hacer un cambio de sentido en el enlace de Huércal de Almería.