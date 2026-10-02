Las tormentas y lluvias provocan el corte de dos carreteras en Cuevas del Almanzora (Almería) por inundaciones

Carretera cortada al tráfico por inundaciones en Cuevas del Almanzora (Almería). - AYUNTAMIENTO DE CUEVAS DEL ALMANZORA

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes precipitaciones registradas en el norte y levante de la provincia de Almería han dado lugar al corte de tres carreteras en el municipio de Cuevas del Almanzora por inundaciones de la vía y salida de ramblas.

En concreto, según ha indicado el 112 Andalucía y Protección Civil, se han cerrado al tráfico en ambos sentidos la AL-8105 entre los kilómetros 4 y 4,2 --desde el cruce con la A-332--, en La Rioja-Las Herrerías, y la AL-8106, entre el 1,8 y el 1,9 en El Arteal, según informa la Dirección General de Tráfico.

Desde el Consistorio cuevano, donde activaron el plan de local de emergencias a las 11,40 horas, han rogado la "máxima precaución" a los conductores en los acceso y pasos sobre ramblas y cauces del término municipal ante la fuerza del agua.

Asimismo, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha activado a las 11:49 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ante los avisos meteorológicos por lluvias y tormentas.

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha activado también el Grupo de Seguimiento de Fenómenos Meteorológicos Adversos para seguir de cerca la evolución de las previsiones y comprobar sus efectos sobre el terreno, con especial atención a los ríos, las cuencas, las carreteras y los municipios.

La situación operativa 1 se declara cuando la emergencia puede controlarse con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía o con apoyos puntuales que no requieran una coordinación específica de los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

La activación implica el despliegue total o parcial de la estructura del Plan y la información a la población. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene a esta hora y hasta las 20,00 horas el aviso naranja por lluvias (peligro importante), en el Levante almeriense.

A partir de las 14,00 horas y hasta las 23,59, se activa también el aviso del mismo nivel por lluvias y tormentas en las comarcas de Guadix y Baza, en la provincia de Granada, y en el Valle del Almanzora y Los Vélez, en Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias Agencia de Emergencias de Andalucía Nota de prensa la provincia de Almería. La Aemet prevé que en estas zonas se puedan acumular hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora.

En Almería también hay aviso amarillo por lluvia y tormentas en Nacimiento y Campo de Tabernas desde las 14,00 hasta las 23,59 horas, con hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. En Jaén, los avisos amarillos por lluvia y tormentas estarán activos de 14,00 a 23,59 horas en Morena y Condado, Cazorla y Segura, el Valle del Guadalquivir y Capital y Montes. En estas zonas se pueden registrar hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora.

Se suman también la comarca de Aracena (Huelva), Sierra Norte de Sevilla y Sierra y Pedroches (Córdoba), vigentes a partir de las 22,00 horas. Málaga y Cádiz son las únicas provincias sin avisos activos.