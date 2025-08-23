Un total de 150 nadadores participan en la quinta Travesía a Nada 'Carlos Tejada' en la Playa de El Palmeral (Almería)

ALMERÍA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha organizado la V Travesía a Nada 'Carlos Tejada', que se ha celebrado en la Playa de El Palmeral, con 150 participantes de diferentes edades. Una competición inclusiva, organizada por el club Depoadap, con la colaboración de la FAAM y el patrocinio del Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial.

Según ha informado el Consistorio en una nota, desde las 10,00 horas se han ido sucediendo las pruebas, desde 200 metros los más pequeños, 1000 metros y los 2000 metros de la categoría absoluta. Los ganadores de la competición han sido Germán Rodríguez y Laura López.

En categoría masculina, Germán Rodríguez ha disputado un duelo con Daniel Muñoz, y han salido del agua a la vez, sin querer disputar el sprint, el primero, finalmente, un segundo por delante, con un tiempo de 00:24:52, y dos vueltas al circuito diseñado por Jairo Ruiz. El tercer puesto ha sido para Sergio Martínez, con 00:27:17.

En cuando a la categoría femenina, también ha sido muy disputada alzándose con el triunfo Laura López Sánchez, con un tiempo de 00:28:41. En segundo lugar, Raquel Úbeda, con 00:28:48 y, tercera, Lara García, con 00:29:09. Por otra parte, Carlos Tejada, el nadador paralímpico que da nombre a la competición ha quedado en décima posición, con 00:28:20 y primero en la categoría de natación adaptada.

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro, ha participado en la competición a nado de 2000 metros, mientras que el diputado provincial Manuel Cortés ha sido el encargado de dar la salida. La prueba ha sido dirigida en el aspecto técnico por Jairo Ruiz.

Casimiro ha destacado que "el deporte está muy presente en la Feria de Almería, con 40 competiciones, muchas de ellas en la playa y el mar, en sintonía con nuestro objetivo de convertir Almería en una ciudad activa y saludable". "La travesía es un clásico, antes se hacía en el Puerto y ahora se ha retomado con este formato inclusivo, por lo que quiero agradecer el trabajo del club Depoadap", ha afirmado.

Por su parte, el diputado provincial, Manuel Cortés, ha destacado el éxito de la nueva edición de la Travesía a Nado Carlos Tejada, a la vez que ha manifestado que "la Diputación va a seguir apostando por el deporte inclusivo y el deporte adaptado para que Almería siga siendo referente en la promoción de todas las modalidades deportivas, para todos los almerienses, sin distinción".

Por último, el presidente del club Depoadap, José Carlos Tejada, ha manifestado que "hemos crecido respecto al año pasado, con 150 participantes en esta quinta edición. Todas las categorías han sido adaptadas y estamos muy satisfechos de la respuesta de los almerienses".