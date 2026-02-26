El tramo de carrera oficial del Paseo de Almería, aún en obras, estará "listo" para Semana Santa, según la alcaldesa

Archivo - Procesión de Viernes Santo en el Paseo de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha garantizado este jueves que el tramo en obras del Paseo de Almería incluido en la carrera oficial de la Semana Santa, en el que se prevé disponer de 750 asientos para contemplar el paso de las imágenes, estará "listo para la Semana Santa".

Así lo ha manifestado a preguntas de los medios, ante los que ha reafirmado el "compromiso" alcanzado con hermandades y cofradías con las que se ha consensuado el recorrido oficial que irá desde la intersección del Paseo con la calle Rueda López hasta la Plaza de la Catedral.

"Ya estamos poniendo a Almería guapa", ha dicho ante los preparativos municipales para la semana de pasión, en la que se van a desplegar en total unos 2.500 asientos --más del doble del pasado año-- para que "todos los almerienses tengan acceso en primera línea a ver pasar las procesiones".

La disposición de tarimas, vallas, gradas y sillas para acomodar a los asistentes se extenderá también por la calle Gravina, Plaza Virgen del Mar, calle Lucano, calle Trajano, calle Eduardo Pérez y la Plaza de la Catedral, que acogerá el grueso de los asientos con más de 1.200 de ellos.

Conforme a la planificación realizada por el Consistorio, el Paseo podrá albergar hasta 12 grupos de localidades además de un palco reservado para los medios de comunicación tras haber superado la polémica sobre las dimensiones del espacio para facilitar el avance de los pasos de hermandades y cofradías tras la remodelación de esta céntrica vía.

El contrato, con un presupuesto base de licitación de 112.530 euros, establece que el montaje de las gradas y tarimas deberá comenzar tras la adjudicación del contrato, no antes del 16 de marzo, aunque toda la infraestructura deberá estar lista para su correcto uso el día 27 del mismo mes. Se comenzará sobre las zonas sin tráfico rodado.

El expediente incluye el vallado del recorrido, que además deberá ser engalanado. En este sentido, se prevé el montaje de 26 banderolas de más de un metro de largo sobre las farolas que perimetran la Plaza de la Catedral, como espacio principal del recorrido oficial con 72 sillas adicionales en la tribuna de autoridades, y en las calles Trajano y Eduardo Pérez.