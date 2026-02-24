El transporte público metropolitano de Almería supera los 7,1 millones de viajes en 2025, un 23% más que en 2024

Reunión del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Almería ha superado los 7,1 millones de viajes durante 2025, lo que ha supuesto un repunte del 23 por ciento respecto a 2024 y ha devuelto al sistema a "cifras récord", por encima de las registradas antes de la pandemia.

Según ha trasladado la Junta en una nota, la penetración y el uso de la conocida como 'tarjeta verde' han mantenido la misma evolución ascendente. Este título de transporte metropolitano ha pasado de representar el 77 por ciento del total de las cancelaciones en 2024 al 78 por ciento en 2025.

Esto supone que casi ocho de cada diez desplazamientos metropolitanos se han realizado con las bonificaciones y ventajas del bono de transporte del Consorcio.

La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Almería, Dolores Martínez, ha manifestado que, al igual que en 2024, 2025 ha supuesto "la consolidación de la confianza de los ciudadanos en el transporte público".

Martínez ha destacado el esfuerzo realizado por la Administración autonómica y, en concreto, por el Consorcio de Transporte de Almería para mantener las bonificaciones al transporte, así como la aprobación y prórroga de las bonificaciones adicionales del 20 por ciento en las tarifas de las tarjetas metropolitanas aprobadas por la Junta. Estos descuentos se han sumado al 30 por ciento ya ofrecido por el propio título y al 20 por ciento aprobado por el Gobierno de España.

Por su parte, el director gerente del Consorcio de Transporte de Almería, Luis Miguel Carmona, ha realizado balance y ha señalado que los transportes públicos integrados en el consorcio metropolitano almeriense han incrementado la demanda durante 2025 en más de 400.000 viajes.

Carmona ha precisado que esta "subida ha situado al área metropolitana de Almería por encima de la media porcentual registrada en el resto de las áreas metropolitanas andaluzas, donde, siguiendo la misma tendencia alcista, se superaron los 141 millones de desplazamientos, con un crecimiento del 15,09 por ciento respecto al ejercicio anterior, con una cifra global de 4,11 millones de tarjetas de transporte emitidas y una generación de 8,6 millones de operaciones en red de ventas".

El director gerente ha denominado como de "balance récord" el realizado sobre el año 2025 y ha indicado que se ha analizado la situación por la que atraviesa el transporte de viajeros "en nuestra aglomeración metropolitana", que ha mostrado una "excelente y satisfactoria evolución de datos durante el pasado ejercicio".

De forma proporcional al número de desplazamientos, también se ha producido un aumento exponencial del número de títulos de transporte activos en el área metropolitana de Almería, que han experimentado un crecimiento del 19 por ciento con respecto a 2024, al pasar de 162.772 tarjetas activas a final del año pasado a casi 195.000 al cierre de este ejercicio.

Asimismo, ha indicado que esto va unido "al crecimiento de nuestros servicios, donde actualmente se están ofreciendo en nuestra área metropolitana, más de 440 servicios de lunes a viernes y más de 176 los fines de semana y festivos, con un incremento de más del 13 por ciento con respecto a los servicios previos a la pandemia".

Carmona ha señalado que especial mención merecen los desplazamientos registrados en 2025 en los servicios de transporte urbano de las ciudades de El Ejido y Almería utilizando la tarjeta metropolitana.

Este uso ha pasado de las 35.268 cancelaciones en 2019, cuando solamente se encontraba integrado en el Consorcio el urbano de El Ejido, a más de 2.100.000 realizadas durante el pasado año, lo que ha supuesto un incremento de casi el 25 por ciento de los viajes efectuados con la tarjeta metropolitana respecto al año anterior.

Además, desde 2022, con la integración con el urbano de Almería, se ha multiplicado por diez el número de viajeros urbanos que usan la tarjeta del consorcio, lo que supone que casi un 20 por ciento de las cancelaciones que se llevan a cabo con tarjeta del consorcio se realizan en el urbano de Almería.

Igualmente, ha destacado el crecimiento que han experimentado los servicios y desplazamientos a la Universidad de Almería (UAL), donde actualmente se cuenta con 32 servicios de ida y vuelta, 20 más, lo que supone un crecimiento del 200 por ciento respecto a periodos anteriores a 2019, cuando solo se contaba con 12 servicios. Se han registrado 177.000 desplazamientos al campus universitario, con un incremento de más del 12 por ciento con respecto al periodo anterior.

Respecto a la Tarjeta Joven, se ha pasado de 5.670 en 2024 a casi 8.000 tarjetas jóvenes operativas en 2025, lo que ha supuesto un crecimiento del 37 por ciento respecto al año anterior.