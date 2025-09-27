Trasladado al hospital un hombre herido tras sufrir una agresión en el barrio almeriense de El Puche

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

El herido, que ha sido trasladado al Hospital Torrecárdenas, presentaba una herida sangrante en la pierna y otra en la cabeza

ALMERÍA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este sábado, 27 de septiembre, tras sufrir una agresión en el barrio de El Puche, en Almería capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El teléfono 112 recibió el aviso de un testigo sobre las 05,45 horas de la madrugada, que alertaba de la presencia de un hombre herido tendido en el suelo, concretamente en la calle Safo en el barrio de El Puche. Según detalló el alertante, parecía que la víctima había sido apuñalada en la pierna y que este aseguraba que tres hombres le habían atacado con una navaja.

Tras esta llamada, la sala coordinadora dio el aviso a los servicios sanitarios del 061 y de Policía Nacional. Fuentes policiales confirmaron al 112 que el varón presentaba una herida sangrante en la pierna y otra en la cabeza, por lo que fue trasladado al Hospital de Torrecárdenas para ser atendido.

Asimismo, la Policía Nacional ha indicado a esta agencia de comunicación que mantiene abierta una investigación para esclarecer este suceso y aún no hay detenidos.