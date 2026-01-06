'El Trébol Dorado' reparte en Vícar (Almería) más de siete millones del segundo premio de 'El Niño' con el 45.875

'El Trébol Dorado', Administración De Lotería Número 2 De Las Cabañuelas, En Vícar (Almería). - EL TRÉBOL DORADO

VÍCAR (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

El segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', celebrado este martes 6 de enero, ha dejado 7.275.000 euros en la administración número 2 de Las Cabañuelas, pedanía de Vícar (Almería), conocida como 'El Trébol Dorado', donde se ha vendido el número 45.875, dotado con 750.000 euros por serie y 75.000 euros al décimo.

Según han explicado desde el despacho a Europa Press, el punto de venta tenía diez series consignadas del número premiado y, a falta de un cierre definitivo, el cálculo apunta a que se han podido vender 97 décimos, lo que eleva el importe repartido a más de siete millones de euros.

El responsable de la administración ha reconocido que la jornada se ha vivido con gran emoción. "Estamos muy contentos y todavía asimilándolo todo", ha señalado, en una mañana marcada por el continuo trasiego de clientes tras conocerse el premio.

No es la primera vez que 'El Trébol Dorado' reparte premios, ya que hace apenas dos semanas dio un quinto premio de la Lotería de Navidad, mientras que en años anteriores repartió un tercer premio, además de dos quintos y 'El Gordo'.

El número 45.875 ha quedado repartido, además de en Vícar, en otros cinco puntos de venta del país, situados en las localidades de O Porriño (Pontevedra), Barcelona, Aranjuez (Madrid) y Madrid, donde ha sido consignado en dos establecimientos.