Tres cochecitos eléctricos "hacen más llevadera" la estancia de los niños ingresados en el Hospital Vithas Almería

Representantes del Hospital Vithas Almería y de la empresa ATAA Cars posan junto a los tres cochecitos eléctricos donados. - VITHAS

ALMERÍA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa murciana ATAA Cars ha donado tres cochecitos eléctricos al Hospital Vithas Almería para "hacer más llevadera" la estancia de los niños y niñas ingresados, así como para acompañarlos de forma lúdica en sus traslados hacia el quirófano o las pruebas diagnósticas.

Los nuevos vehículos, totalmente equipados y adaptados para su uso en entornos hospitalarios, se encuentran ya disponibles en la tercera planta de hospitalización pediátrica y en el área quirúrgica.

Gracias a ellos, los menores pueden acudir a determinadas pruebas o al propio quirófano de una forma más divertida, "reduciendo significativamente la ansiedad, el estrés o y el miedo que suelen acompañar estos momentos", según ha señalado el grupo médico en una nota.

El gerente del Hospital Vithas Almería, Manuel Sánchez, ha agradecido la iniciativa y ha señalado que "acciones como esta demuestran cómo pequeños gestos pueden tener un impacto enorme en la experiencia del paciente pediátrico". "Agradecemos profundamente a ATAA Cars su sensibilidad y su compromiso con el bienestar de los más pequeños", ha añadido.

Por su parte, Tamara Melgar, representante de ATAA Cars, ha destacado que "para nosotros es un orgullo contribuir a que los niños vivan su paso por el hospital de una manera más amable". "Sabemos que el juego tiene un papel terapéutico fundamental, y estos cochecitos ayudan a que los menores se sientan más tranquilos y seguros", ha explicado.

UN ENTORNO "MÁS AMIGABLE Y HUMANIZADO"

La incorporación de estos cochecitos forma parte del compromiso del Hospital Vithas Almería con la humanización en el ámbito pediátrico. El uso de vehículos eléctricos infantiles en hospitales "se ha consolidado como una herramienta eficaz para disminuir el estrés preoperatorio, favorecer la colaboración del menor y generar un clima más positivo tanto para el niño como para su familia".

El equipo de pediatría, liderado por el doctor Francisco Giménez, junto al servicio de Cirugía Pediátrica, encabezado por la doctora Carolina Marañés, y el equipo de Anestesiología, coordinado por la doctora Ana Navajas, así como las direcciones asistenciales, han valorado esta iniciativa, "que ya está despertando sonrisas entre los niños y niñas ingresados".

El director de enfermería del Hospital Vithas Almería, Israel González, ha manifestado que "para un niño o niña entrar en el quirófano es uno de los momentos más delicados de su estancia en el hospital. Gracias a estos cochecitos, podrán hacerlo de una forma completamente distinta, ya que ellos mismos podrán conducir su vehículo hasta la misma puerta del quirófano y lo harán acompañados de SuperVita, nuestra mascota superheroína hospitalaria, que representa la fuerza, la salud y la valentía".

"Para ellos, SuperVita no es solo un personaje, es una amiga que les da seguridad. Ver cómo pasan de estar nerviosos a sentirse especiales, protagonistas y, sobre todo, tranquilos, es realmente emocionante", ha resaltado González.