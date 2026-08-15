Tres detenidos y esclarecidos seis robos en viviendas de Almería tras marcar las puertas con hilos de pegamento

Tres detenidos y esclarecidos seis robos en viviendas tras marcar las puertas con hilos de pegamento. - POLICÍA NACIONAL DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas en Almería en el marco de la operación 'Tite', una investigación que ha permitido esclarecer hasta el momento seis robos con fuerza cometidos en viviendas de distintos puntos de la capital almeriense por un grupo especializado que utilizaba pequeños hilos de pegamento para comprobar si los domicilios permanecían desocupados.

Según ha informado el instituto armado en una nota, la investigación, desarrollada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería, se inició tras detectarse importantes similitudes en la forma de actuar empleada en diferentes robos en viviendas de la ciudad. La coordinación entre las brigadas de Policía Judicial, Policía Científica y Seguridad Ciudadana resultó clave para reunir y contrastar los indicios obtenidos, establecer conexiones entre los distintos hechos e identificar y detener a los presuntos implicados.

Los investigadores detectaron que los autores colocaban finos hilos de pegamento, prácticamente imperceptibles, en la parte superior de las puertas de acceso. Este sistema permitía comprobar posteriormente si una puerta había sido abierta, de modo que, si el hilo permanecía intacto, los delincuentes podían interpretar que la vivienda llevaba un determinado periodo sin ser utilizada y seleccionar aquellos domicilios con mayores posibilidades de encontrarse desocupados.

Una vez seleccionados los objetivos, los autores accedían a los inmuebles mediante procedimientos especializados de manipulación o forzamiento de las cerraduras. Entre los efectos sustraídos en los seis robos esclarecidos figuran principalmente dinero en efectivo, joyas, relojes, dispositivos electrónicos, material informático y otros objetos de valor.

El análisis conjunto de los indicios permitió determinar la existencia de una actuación coordinada y planificada, basada en la selección previa de las viviendas, su marcaje y el posterior uso de procedimientos especializados para acceder a los domicilios. Estos elementos son compatibles, según la Policía Nacional, con la actividad de un grupo especializado e itinerante dedicado a la comisión reiterada de robos con fuerza en viviendas.

La investigación permanece abierta y no se descarta que los detenidos puedan estar relacionados con otros robos cometidos mediante un procedimiento similar, así como la posible identificación de otras personas vinculadas con esta actividad delictiva.

La Policía Nacional ha alertado de que estos sistemas de marcaje pueden pasar prácticamente desapercibidos y ha recomendado prestar atención a pequeños trozos de plástico, papeles, adhesivos, hilos de pegamento u otros elementos extraños colocados en las puertas o en sus proximidades. En caso de detectar alguno de ellos, aconseja no retirarlo ni manipularlo y comunicar inmediatamente su presencia a los agentes, ya que puede constituir un indicio de interés para la investigación.

Entre las medidas preventivas, la Policía Nacional recomienda cerrar siempre la puerta con llave, incluso durante ausencias breves; comprobar que puertas y ventanas quedan correctamente cerradas; evitar dejar llaves escondidas en lugares previsibles; mantener conectados los sistemas de alarma y valorar la instalación de cerraduras y bombines de seguridad.

Asimismo, aconseja no publicar en redes sociales información sobre vacaciones o ausencias prolongadas, procurar que la vivienda mantenga apariencia de estar habitada y pedir a una persona de confianza que retire periódicamente la correspondencia cuando se vaya a permanecer fuera durante varios días.

En caso de regresar al domicilio y observar la puerta abierta, la cerradura manipulada o cualquier otro signo de entrada, la Policía recomienda no acceder al interior ni tocar o limpiar puertas, cerraduras o ventanas para preservar posibles vestigios, abandonar la zona y avisar inmediatamente a la Policía Nacional.