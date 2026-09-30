El TSJA fija seis años de prisión para el acusado de apuñalar a un hombre en una pelea en Roquetas de Mar (Almería)

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ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha fijado una pena de seis años de prisión para el acusado de apuñalar a un hombre a la puertas de su caravana situada en el recinto ferial de El Parador de las Hortichuelas, en Roquetas de Mar (Almería), después de mantener un forcejeo con la víctima, quien le reclamaba que le devolviera una suma de dinero.

La sentencia del alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación impuesto por la defensa pero corrige un error material detectado en el pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que impuso en su fallo siete años de cárcel al acusado aunque en su resolución judicial había justificado como adecuada la condena a seis años de cárcel por un delito de homicidio en tentativa.

Para la Sala de Apelación, existe prueba de cargo suficiente y sólida para condenar al acusado no solo por la declaración de la víctima, que se vio respaldada por la de algunos testigos, sino porque además ve "absurda e ilógica" la versión del acusado, quien alegó que la víctima pudo apuñalarse a sí misma en el forcejeo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 18,00 horas del 18 de mayo de 2023, cuando la víctima se presentó en la puerta de la caravana que la familia del acusado tenía aparcada en el recinto ferial de El Parador de las Hortichuelas, en Roquetas de Mar, para exigirle una suma de dinero que le debían.

En ese contexto se inició entre una discusión entre ambos y después un forcejeo en el que también intervinieron el hermano y el padre del acusados, quienes resultaron absueltos durante el juicio en la Audiencia Provincial.

Así, en un momento dado, el acusado le clavó un "instrumento cortante" a la víctima en el costado derecho por la que "comenzó a sangrar de manera abundante", de forma que tuvo que ser evacuado de urgencia al Hospital Universitario Poniente de El Ejido.

La resolución judicial considera que el acusado actuó "con ánimo de causar la muerte" al perjudicado o, al menos, "aceptando que este resultado podría producirse" como consecuencia de la puñalada que le asestó en el costado, con la que se puso "en serio peligro" su vida y por la que tuvo que ser operado.

La víctima tardó 48 días en sanar de sus heridas, de los que uno estuvo ingresado en la UCI y otros tres en el centro sanitario. El ataque le ha dejado también secuelas.