El TSJA modifica las condenas a los dos patrones de una patera rescatada en Níjar (Almería) con 15 personas a bordo

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha modificado las condenas impuestas a los dos hombres acusados de patronear una patera con 15 personas a bordo, una de ellas menor de edad, rescatada en abril de 2024 frente a la costa de Níjar (Almería). En concreto, ha rebajado en dos meses la pena de uno de ellos y ha elevado hasta cinco años de prisión la de su compañero.

El alto tribunal andaluz ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la defensa de uno de los acusados al no quedar acreditado que cobrara dinero por participar en la travesía. La Audiencia Provincial de Almería había impuesto inicialmente a este procesado una pena de cuatro años y tres meses de prisión, que ahora queda fijada en cuatro años y un mes al eliminar la agravación "por ánimo de lucro".

La Sala considera que, aunque por la forma en que ocurrieron los hechos puede pensarse que participó en la actividad organizada de entrada ilegal de inmigrantes, no existe prueba concreta de que cobrara personalmente por el viaje, a diferencia del otro acusado, en cuyo caso sí consta que percibió una retribución por el patroneo, y en su dispositivo telefónico intervenido aparecían conversaciones sobre las cantidades que recibía.

En la misma resolución, el TSJA ha elevado de cuatro años y seis meses a cinco años de prisión la condena del segundo procesado al estimar parcialmente el recurso del Ministerio Fiscal y dejar sin efecto la atenuante de confesión que se le había aplicado en primera instancia, al entender que su reconocimiento en el juicio no resultó determinante para el esclarecimiento de los hechos, ya que existían pruebas suficientes en su contra.

Según el relato de los hechos, ambos actuaron de común acuerdo para favorecer la entrada fuera de las vías legales en territorio español y patronearon la embarcación, alternándose en el manejo del timón, el GPS y el repostaje de combustible.

La patera, de unos 5,50 metros de eslora y equipada con un motor fueraborda de 115 CV, partió sobre las 09,00 horas del 15 de abril de 2024 desde las costas de África con 15 personas a bordo y fue rescatada a las 17,51 horas por el buque 'Bojador' de la Agencia Europea Frontex cuando se encontraba a cuatro millas náuticas de Loma Pelada.

La resolución subraya que la embarcación no reunía las condiciones mínimas de seguridad exigidas, carecía de chalecos salvavidas, equipos de radiocomunicación y medios de navegación adecuados, y transportaba a un número elevado de personas para sus características, lo que puso en "peligro concreto la vida e integridad de los ocupantes" durante varias horas en alta mar.