TSJA ratifica la condena a los tres varones que dejaron en coma de una paliza un hombre a la salida de un pub en Almería

Archivo - Sede del TSJA en Granada. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado las penas de dos años y medio de prisión para los tres condenados por haber dejado en coma y con severas lesiones a un hombre al que propinaron una paliza en la madrugada del 11 de julio de 2022 a la salida de una discoteca en la zona de La Térmica, en Almería.

La resolución del alto tribunal andaluz rechaza el recurso de apelación elevado por la defensa de uno de los tres condenados --un cuarto acusado ya fue absuelto por la Audiencia Provincial de Almería-- que pretendían la aplicación de una atenuante "muy cualificada" de reparación de daño por el pago total de la indemnización económica a la víctima para así rebajar las penas.

La Sala señala la jurisprudencia existente para concretar que el pago de las indemnizaciones no supone en sí la aplicación de una atenuante "muy cualificada"; máxime si no ha supuesto un esfuerzo o sacrificio económico notable. En este sentido, apunta que nada de eso se la alegado en este caso para hacer frente a una indemnización de 30.000 euros, cantidad nada "exorbitante".

Sobre las 1,50 horas de la madrugada, dos de los acusados se encontraban en la terraza de un pub de La Térmica tomando unas copas cuando vieron cómo la víctima era sacada del establecimiento por los porteros, lo que dio lugar a una discusión en las proximidades.

Así, en un momento dado, uno de los acusados se levantó y cogió al perjudicado de la espalda para separarlo del lugar de la discusión, pese a lo que este "siguió increpando a los porteros".

Esto hizo que se acerca a la zona el tercer acusado --hermano de los porteros-- que propinó a la víctima un puñetazo, la cual cayó al suelo tras recibir un segundo golpe por otro de ellos.

Aunque el agredido intentó levantarse, los tres acusados le propinaron "conjunta y violentamente golpes en la cabeza" hasta que "perdió el conocimiento y cayó al suelo", tras lo que lo dejaron allí y se marcharon.

La paliza recibida hizo que el acusado tuviera que ingresar en la UCI del Hospital Universitario Torrecárdenas, donde estuvo ingresado. Tardó 180 días en curar de sus heridas, quedándole secuelas como una parálisis facial e hipoacusia en el oído izquierdo.

Además de las penas privativas de libertad por un delito de homicidio en grado de tentativa con la agravante de abuso de superioridad y las atenuantes de reparación del daño y confesión tardía, los acusados no podrán comunicarse ni acercarse a menos de 400 metros de la víctima por un periodo de siete años y seis meses.