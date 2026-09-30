La UAL adjudica por 1,7 millones las obras para la reforma y ampliación de su sede en el Paseo de Almería

Archivo - Sede de la UAL en el Paseo de Almería. - UAL - Archivo

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha adjudicado por 1.716.927,83 de euros las obras para la ampliación, reforma interior y refuerzo estructural del edificio administrativo que conformará su nueva sede en el Paseo de Almería, junto a la sede del Gobierno andaluz.

La sociedad murciana Zima Desarrollos Integrales será la encargada de ejecutar los trabajos sobre el inmueble que la Administración central cedió en junio de 2023 a la institución académica por un periodo de 30 años, según recoge la resolución consultada por Europa Press.

La actuación, que prevé un periodo de obras de 12 meses una vez que arranquen los trabajos, busca modernizar el inmueble construido en 1910 para adaptar sus espacios interiores y albergar funciones institucionales como un salón de actos, salas de conferencias y un despacho para el rector.

El proyecto redactado por el arquitecto Jose Antonio Sánchez Hernández señala la intención de llevar a la planta baja del inmueble, que suma 1.155 metros cuadrados, una sala de exposiciones conectada con la escalera existente, además de la zona de almacén y aseos.

Así, se reserva la primera planta para ubicar el despacho del rector, que conectará con una sala de reuniones, además de una sala de espera, una sala de prensa, una sala par entrevistas y otra sala de conferencias de hologramas.

De este modo, la segunda planta servirá para situar el salón de actos mientras que la planta ático quedará configurada como un espacio para recepciones con un pequeño 'office' para servicio de cátering. La reforma planeada tiene como objetivo dar una mayor flexibilidad de uso al inmueble, con más espacios diáfanos y conservando solo aquellos despachos y salas de reuniones más significativos.

Ante las nuevas cargas que supondrán el salón de actos o el espacio para recepciones, el proyecto contempla el refuerzo de los forjados de las plantas segunda y tercera para aumentar su capacidad. Asimismo, se prevé en materia de accesibilidad una nueva escalera y un ascensor adosado a la medianera con el actual edificio del casino.

Entre las actuaciones singulares y dado el grado de protección del que goza el edificio, que obliga a conservar su fachada del Paseo de Almería, se conservará y reparará también la antigua escalera principal, la cual quedará destinada a un uso más institucional y para la recepción de personalidades.

En esta línea, la obra contempla la recuperación del valor histórico del inmueble no solo con la revitalización de la su histórica escalera de mármol sino también con la recuperación de las carpinterías originales en puertas o las barandillas, que serán restauradas, entre otros elementos.

Aunque el acceso será por la fachada del Paseo de Almería, se mantendrá el acceso actual existente conservando el zaguán de entrada y la caja de escalera. También se plantea una nueva entrada en el extremo opuesto de la fachada principal.

Junto con estas intervenciones, se prevé dotar al edificios de nuevas instalaciones de fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, climatización y ventilación para asegurar que cumpla con los estándares actuales de acondicionamiento ambiental, eficiencia y confort.

La UAL ya ejecutó el pasado año la limpieza y acondicionamiento de la fachada principal del inmueble, de inspiración neoclásica y con la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

El frente fue sometido a actuaciones sobre los elementos pétreos, cerámicos y metálicos, así como sobre los morteros, que incluyeron su picado, saneado, consolidación, sustitución de elementos rotos, sellado de testas de cornisas e hidrolimpieza con geles de baja tensión. También se restauraron algunos elementos decorativos.

La fachada cuenta con una superficie total cercana a los 250 metros cuadrados con un balcón singular que también formó parte de la intervención. Coincidiendo con las obras en la fachada, la UAL instaló en los vidrios de la planta baja del edificio del Paseo unos vinilos de imagen institucional para hacer visible su nueva presencia en un espacio tan emblemático de Almería.