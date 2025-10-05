La UAL participa en el Día de la Radio Universitaria con un documental sobre radios escolares

Fotografía de archivo de escolares almerienses durante su participación en una de las ediciones del encuentro anual de la Red de Radios Escolares de Almería - UAL

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería, como miembro de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU), se ha sumado un año más al World College Radio Day (WCRD) o Día Mundial de la Radio Universitaria con la emisión de un programa especial dentro del Maratón Global de 24 horas, que tuvo lugar el viernes 3 de octubre de 2025.

La aportación de la radio de la Universidad de Almería es el documental sobre los inicios y el trabajo de la red de radios escolares de Almería, emitido, en una pieza más corta, en Radio Nacional de España, según han informado en un comunicado.

Se trata de un documento sonoro sobre la experiencia de dicha red, que tiene como una de sus principales manifestaciones el encuentro de radios que reúne en torno a 300 escolares de Almería y provincia cada año en la UAL.

Bajo el lema internacional de esta edición, 'Tune In To The People' (Sintoniza con las personas), las emisoras universitarias españolas han creado de forma conjunta una hora de radio que pone el foco en la capacidad del medio para conectar con las personas desde diferentes perspectivas.

El espacio ha reunido reportajes y piezas que muestran la radio como testigo y altavoz de la realidad actual, la educación y la diversidad social y cultural. Así, se abordan cuestiones como el apagón eléctrico que vivió España este año, el valor pedagógico de la radio escolar y universitaria, su función social al dar voz a quienes habitualmente no la tienen, o su papel como herramienta de comunicación en comunidades indígenas.

El programa ha estado coordinado por Radio Universidad de Navarra, con la participación de Europea Media, iRadio UCAM, Radio UMH, RadiUS, Radio UAL y Radio Campus. Todas ellas han contribuido con contenidos propios que, unidos, ofrecen una panorámica plural sobre la capacidad de la radio para generar vínculos y favorecer el entendimiento entre personas y culturas.

La propuesta de ARU se integra dentro del Maratón Mundial del World College Radio Day 2025, que conecta a más de 50 países en una celebración única para visibilizar la aportación de la radio universitaria al diálogo social y cultural en todo el mundo. Los oyentes han seguido la transmisión mundial en exclusiva a través de Live365.com, que se ha asociado con WCRD donando recursos para hacer posible el maratón.