UFP y Jupol critican la suspensión de la reunión sobre la Comisaría de Roquetas de Mar tras su "anulación" judicial

Archivo - Cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar (Almería). - PP DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Federal de Policía (UFP) y Jupol han criticado la suspensión de una reunión prevista este martes con la Dirección General de la Policía, en la que se iba a abordar el catálogo de puestos de trabajo y las correspondientes comisiones de servicio para la puesta en funcionamiento de la Comisaría Local de Roquetas de Mar (Almería).

Según la organización policial, el encuentro se ha cancelado después de que los responsables de la Administración "tuvieran conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una sentencia relacionada con este proceso" por la que la Audiencia Nacional habría anulado los artículos de la orden ministerial en la que se sustenta la creación de la comisaría, según la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

"No se puede permitir que informaciones parciales, interpretaciones anticipadas o titulares periodísticos condicionen el desarrollo de un proyecto de esta trascendencia sin que previamente se haya conocido, estudiado y valorado jurídicamente el contenido íntegro de la resolución judicial", ha afeado desde la UFP en un comunicado.

Por su parte, desde Jupol han mostrado su preocupación ante la "paralización" del despligue previsto, ya que "deja en el aire la incorporación de nuevos efectivos, así como la puesta en marcha de la futura Comisaría". En un comunicado, la UFP ha afirmado que durante el encuentro se iba a dar a conocer un catálogo de 150 puestos de trabajo para la puesta en marcha de la comisaría roquetera a través de 108 policías, 14 oficiales, 16 subinspectores, ocho inspectores, tres inspectores jefes y un comisario.

Al respecto, desde Jupol ven "insuficiente" esta dotación provisional de 150 policías, teniendo en cuenta las necesidades operativas de Roquetas de Mar y el número de efectivos de la Guardia Civil que actualmente prestan servicio en la localidad, que era de 183.

Estas resultas, no obstante,, "se publicarían conjuntamente con un cupo de plazas destinado a asumir los servicios de seguridad de la Subdelegación del Gobierno en Almería y del Centro Penitenciario de El Acebuche, servicios que pasarán de la Guardia Civil a la Policía Nacional" con el cierre del Puesto de la Guardia Civil de Roquetas.

La implantación de la Policía Nacional en Roquetas de Mar prevé su primera fase a través de unas instalaciones provisionales, ubicadas en los bajos de la Plaza de Toros antes de su traslado a una nueva futura Comisaría. El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, por su parte, ha anunciado que paraliza la cesión de terrenos para esa comisaría hasta resolver la seguridad del municipio.

La UFP considera que la planificación de la nueva Comisaría "no puede limitarse exclusivamente a cubrir las necesidades de Roquetas de Mar, sino que debe contemplar también el impacto que su implantación tendrá sobre el conjunto de las plantillas policiales de la provincia".