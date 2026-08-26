UGT advierte de "días difíciles" tras pactar Moreno con "los negacionistas del cambio climático y la violencia machista"

Archivo - El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, durante una atención a los medios. Imagen de archivo. - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha lamentado el pacto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, con Vox para gobernar en Andalucía y ha advertido que "van a venir días difíciles y complejos" en la gestión de incendios y de la violencia machista ante el "negacionismo" de Vox.

"Mucha tristeza de que este nuevo gobierno, los responsables justamente de luchar contra el cambio climático y sobre todo de prepararnos para poder hacer frente a los retos del cambio climático, sean los negacionistas", ha señalado este miércoles en una atención a los medios recogida por Europa Press.

En esta línea, ha defendido los derechos laborales de los profesionales que trabajan en la extinción de incendios forestales. "Tienen que cumplir los horarios de trabajo que marcan los convenios colectivos y tenemos que intentar acoplarlo en ese contexto", ha subrayado.

Asimismo, ha pedido "tener suficientes medios" para los profesionales.

En paralelo, el secretario general de UGT ha extendido su preocupación y crítica al pacto entre PP y Vox en Andalucía a las responsabilidades del ejecutivo autonómico frente a la violencia de género.

"Es un desatino pensar que pones las responsabilidades en relación con la mujer, en manos de los que no creen en la violencia machista, que desde mi punto de vista son cómplices de la violencia machista", ha reafirmado.