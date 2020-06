UGT y CCOO advierten que el número de accidentes laborales "no ha bajado" pese a la falta de actividad por el covid-19

ALMERÍA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT han advertido este martes que la falta de actividad laboral a consecuencia de la crisis sanitaria derivada del covid-19 no ha hecho disminuir el número de accidentes laborales en la provincia, por lo que han reclamado mayor inversión en materia de prevención de riesgos laborales así como una mayor implicación por parte de las autoridades.

Los responsables sindicales se han concentrado a las puertas del edificio sindical en Almería ante el último accidente laboral mortal registrado en la provincia el pasado viernes, en el que un hombre de 51 años perdió la vida tras quedar sepultado por un derrumbamiento de tierra mientras que se introducían unos tubos en la zona de Vélez-Blanco.

"Estamos ante un problema que la actualidad de la pandemia ha relegado a segundo lugar", ha indicado el secretario provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, quien ha recordado que la provincia de Almería tiene las tasas de siniestralidad "más altas de Andalucía" y estas "no han bajado para nada" con la caída de la actividad laboral.

En esta línea, ha identificado una "falta de interés" por parte de las empresas "que ven la prevención de riesgos laborales como un gasto y no como una inversión", cuando este aspecto puede redundar en "más productividad en la empresa", según ha observado. Con ello, ha señalado que las actuaciones de las empresas en los últimos meses se han centrado en el coronavirus, pero han dejado "lagunas" en la prevención general de riesgos. "Esto no debería pasar nunca, no debería perder ni su salud ni su vida".

El acto, en el que también se ha recordado al delegado de la FSC de CCOO Almería José Luis Ortiz, quien falleció cuando realizaba su actividad sindical en la calle Javier Sanz el pasado 28 de abril, ha permitido reivindicar a los sindicatos nuevamente una mayor comunicación con la Junta, a la que acusan de "oscurantismo" a la hora de comunicar información sobre accidentes laborales. En esta línea, han reclamado la celebración de la Comisión Provincial de Riesgos Laborales.

Según los cálculos de los sindicatos, en lo que va de año han fallecido siete personas en el tajo mientras que otras ocho han sufrido accidentes laborales graves. UGT y CCOO Almería han exigido medidas urgentes que "acaben con esta lacra" y han instado a la Administración a que "haga su trabajo, dotando a la inspección de trabajo de los medios oportunos de control y a los trabajadores de los EPI necesarios para realizar su actividad".