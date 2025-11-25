UGT y CCOO exigen en Almería reforzar los mecanismos de apoyo y prevención para las víctimas

Participantes en la concentración convocada por UGT y CCOO por el 25N frente al edificio sindical de Almería. - CCOO

ALMERÍA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han exigido este martes reforzar los mecanismos de apoyo y prevención para las víctimas de violencia de género durante la concentración celebrada en Almería con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), una cita que ha reunido a delegados, delegadas y ciudadanía ante el edificio sindical y que ha incluido la suelta simbólica de globos en recuerdo de las mujeres asesinadas.

Durante el acto, según han señalado ambos sindicatos en un comunicado, se ha dado lectura al manifiesto conjunto, en el que han reiterado su compromiso "firme e inquebrantable" con la erradicación de todas las formas de violencia machista tanto en el ámbito laboral como social. El texto ha incidido en que esta violencia constituye una vulneración de derechos humanos que requiere respuestas "contundentes y sostenidas en el tiempo".

Las organizaciones han llamado a la ciudadanía y a la clase trabajadora a sumarse a las movilizaciones convocadas en la provincia, al recalcar la importancia de mantener la presión social frente a una realidad que "sigue arrebatando vidas y limitando derechos".

Asimismo, han reclamado más medidas, actuaciones y recursos "para garantizar que los centros de trabajo sean espacios seguros y libres de violencias machistas, con más formación, detección precoz y protección integral".

UGT y CCOO también han expresado su rechazo a los discursos negacionistas y antifeministas, que consideran "peligrosos por poner en duda la existencia de la violencia de género y por intentar desmantelar las políticas públicas y los avances educativos en igualdad logrados en las últimas décadas".

En esta línea, han pedido a las administraciones un "aumento de recursos públicos, instrumentos y estrategias de prevención para garantizar una respuesta eficaz y coordinada en todos los niveles".

María Luisa González, responsable de la Secretaría de la Mujer de CCOO en Almería, ha destacado que Andalucía es la comunidad con mayor número de mujeres asesinadas, afirmando que "una de cada cinco mujeres asesinadas en territorio español era andaluza".

González ha señalado a los ayuntamientos que no están integrados en el sistema Viogén --un 90 por ciento, según ha indicado-- y ha recordado que la financiación estatal depende de la inclusión en ese sistema, del número de habitantes y del seguimiento del servicio Atempro. Ambos sindicatos han solicitado transparencia en la llegada de los recursos previstos en la ley integral laboral y la ampliación de los contratos bonificados para víctimas.

Por su parte, Mari Ángeles Martínez, responsable de Política Social de UGT Almería, ha subrayado la necesidad de implicar a toda la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, por ser más vulnerables a formas de violencia encubierta facilitadas por las tecnologías, como el 'sexting'. Ha reclamado más formación desde los centros educativos y campañas que lleguen a quienes están más expuestas a la captación por redes de prostitución.

El acto se ha cerrado con una nueva suelta de globos negros, once en total, como recuerdo de las once mujeres asesinadas en Andalucía a manos de sus parejas o exparejas. Las organizaciones han recordado la manifestación prevista esta tarde a las 19,30 horas, con salida en Obispo Orberá y llegada a la Plaza de las Velas.