UGT y CCOO reclaman una reunión de la mesa de prevención ante la presunta sexta muerte en el tajo de este año en Almería

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las sindicatos UGT y CCOO han reclamado una convocatoria "urgente" de la Mesa Provincial de Prevención de Riesgos Laborales ante lo que consideran podría ser la sexta muerte en accidente laboral en lo que va de año en Almería tras el fallecimiento de un hombre en un invernadero el pasado jueves.

Tras guardar un minuto de silencio a las puertas del edificio sindical de la calle Javier Sanz, los representantes sindicales han exigido una "investigación exhaustiva" sobre este caso así como un "refuerzo" de la Inspección del Trabajo y "sanciones ejemplares" para las empresas que incumplan la normativa laboral.

En un comunicado, ambas organizaciones han trasladado sus sospechas de un accidente laboral con la muerte de un joven que se encontraba en un invernadero sobre las 16,00 horas; un horario "no habitual para labores" agrícolas y menos en agosto, cuando el riesgo de trabajar bajo plástico se agrava. "Todo apunta a un desvanecimiento cuyas causas deben aclararse con rigor", han recalcado ante las sospechas de que estuvieran trabajando en ese momento.

A la espera de conocer los datos de la autopsia, con los que pedirán a Fiscalía e Inspección de Trabajo que "actúen para depurar responsabilidades, si las hubiera", desde UGT y CCOO han alertado de una "ola creciente" de siniestralidad y de la "relajación" de parte del empresariado respecto al cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Estos sucesos no son números: son vidas truncadas", han manifestado para solicitar mejoras en la información oficial que se traslada a los sindicatos así como a la hora de reforzar medios y recursos por parte de la Junta de Andalucía y del Estado, con "espacios de coordinación para que los planes de prevención se cumplan en la práctica".

Asimismo, ha insistido para que se realice una actualización de guías y procedimientos para incorporar "de forma explícita" los riesgos psicosociales y el manejo del calor extremo en agricultura e invernaderos, y garantizar el cumplimiento real de las jornadas de verano y de las pausas preventivas.

Junto a ello, sostienen que, a nivel nacional, se deben abordar "sin demora" la prevención frente al estrés térmico y los riesgos psicosociales --incluidos desvanecimientos, infartos y derrames asociados al calor-- incorporándolos con "claridad operativa" en la práctica preventiva de las empresas y en el control público.

En paralelo, ambos sindicatos han reclamado transparencia informativa y coordinación institucional para que cada accidente sea investigado con celeridad, y recuerdan que, a escala estatal, el avance oficial del Ministerio de Trabajo cifra en 363 las muertes laborales en el primer semestre de 2025 (295 en jornada y 68 in itinere), dato que pone de relieve la dimensión del problema.

Para los representantes sindicales, "la provincia no puede normalizar la muerte en el trabajo" puesto que "la prevención no se archiva en un cajón". "Hay que reforzar la Inspección, garantizar el cumplimiento real de los horarios adaptados al calor en sectores expuestos y abrir de inmediato la mesa de prevención para evaluar caso a caso y acordar medidas urgentes que eviten nuevas tragedias", han insistido.