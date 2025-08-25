UGT y CCOO señalan que el trabajador que falleció en una obra de Almería operaba fuera del horario conveniado

ALMERÍA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los representantes provinciales de los sindicatos CCOO y UGT en Almería han reclamado este lunes el cumplimiento de los convenios colectivos tras el accidente laboral mortal que tuvo lugar sobre las 18,00 horas del pasado día 20, en el que un trabajador falleció al precipitarse desde unos seis metros de altura en la construcción de un edificio en la calle Real de Almería, lo que indica que estaba activo fuera de los límites horarios del acuerdo de construcción.

"A esa hora, a las seis de la tarde, nadie debería de estar trabajando", ha trasladado en declaraciones a los medios la secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, tras el minuto de silencio guardado a las puertas del edificio sindical en el que también se ha leído un manifiesto también por parte del representante de CCOO, Francisco Almansa.

Conforme al vigente acuerdo de la comisión negociadora del convenio colectivo provincial de trabajo de construcción y obras pública, entre el 10 de julio y el 29 de agosto de 2025 se establece para toda la provincia una jornada continuada de siete horas, en horario que, con carácter general, es de 8,00 a 15,00 horas. Dicho horario puede sufrir variación por razones justificas.

Desde las organización sindicales han trasladado su pésame a los familiares del fallecido, cuyos datos no han trascendido. "No sabemos nada de él", han asegurado para afear la falta de información oficial sobre este y otros siniestros por parte de la Inspección de Trabajo y la Delegación Territorial de Empleo, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.

En este sentido, Vidal ha destacado que en lo que va de año se han registrado en la provincia de Almería cinco fallecidos en accidente laboral --dos de ellos 'in itinere'-- si bien no ha sido hasta este último caso cuando se han desvelado por parte de las autoridades los otros cuatro decesos, que se produjeron en el mes de junio.

Desde CCOO y UGT han instado a las empresas que efectúan las obras y a sus subcontratas que cumplan los horarios y convenios establecidos, al tiempo que se han mostrado a la espera de que el avance de la investigación permita determinar si se cumplían las medidas de prevención o no en este caso, en el que el trabajador cayó al vacío después de que cedieran una barandilla en el interior de la construcción.

"Hay que hacer un pacto de estado para que no mueran más trabajadores en el tajo", ha reclamado la dirigente provincial de UGT, quien ha calificado de "escandalosa" la cifra de casi 80 fallecido que registra ya Andalucía en lo que va de año. "En el siglo XXI no puede darse que un trabajador vaya a su centro de trabajo y fallezca porque no se cumplan las medidas de seguridad", ha insistido.

Asimismo, ha reclamado sanciones para las empresas que no cumplan "a rajatabla" las medidas de prevención, en ellas, la imposibilidad de concurrir a obra pública. Del mismo modo, han solicitado una mayor celeridad en la instrucción y celebración de los juicios por este tipo de casos. "No puede ser que los juicios se vayan a dos y tres años y que la persona, en este caso, la familia, se quede pendiente económicamente", ha incidido.

MÁS "COMPROMISO" DE LA ADMINISTRACIÓN

En su manifiesto, UGT y CCOO han reclamado que se actúe para colocar la integridad de la salud de las personas "en el eje central" de las actuaciones, para lo que "debe haber un compromiso y liderazgo político por parte de la Administración, que los empresarios crean en la prevención como herramienta útil para mejorar las condiciones de trabajo y que actúen de forma proactiva y no reactiva como hasta la fecha".

"La siniestralidad laboral se ha convertido en una lacra que no conseguimos erradicar, y sobre todo en aquellas empresas donde no hay representación sindical por lo que es necesario exigir a la administración la creación del delegado de territorial", han reclamado.

También han exigido un cambio en el día a día de los técnicos "para terminar con los procedimientos administrativos, pasando a una prevención participativa y dinámica basada en la investigación de la realidad"

Así, creen también necesarios varios cambios normativos en la ley de mutuas, ley de emprendimiento, y la puesta en marcha de las propuestas acordadas a nivel regional, con más recursos en un pacto social por Andalucía entre agentes sociales, Gobierno andaluz y empresarios, entre otras medidas.

"Es urgente actuar en las empresas poniendo en marcha planes de prevención que resuelvan problemas, escapando de la prevención de papel" han insistido al tiempo que han recordado la necesidad de que "se depuren todas las responsabilidades" con las empresas que haya sido "negligentes" mediante una actuación "contundente" por parte de Inspección de Trabajo y de la Fiscalía. "La seguridad de los trabajadores ha de ser una prioridad cueste lo que cueste y el trabajo no puede costarnos la salud ni la vida", han advertido.