La Unión de Oficiales de Guardia Civil señala la "anulación" de la Comisaría de Roquetas (Almería) por parte de la AN

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC) ha señalado que la Audiencia Nacional ha anulado el artículo de la orden ministerial de Interior por el que se creaba la nueva Comisaría de Roquetas de Mar (Almería) tras estimar parcialmente un recurso al entender que interfería en las competencias atribuidas a la Guardia Civil.

La asociación profesional alude en un comunicado a un fallo dictado el pasado 19 de octubre por la Sala de lo Contencioso-administrativo con el que,"en síntesis", se "declara nula la creación de dicha comisaría" al estar "carente de motivación" y, por tanto, ser "arbitraria".

Desde la Dirección General de la Policía Nacional se trabaja para el desembarco de policías a partir del 1 de diciembre; fecha en la que se producirá el repliegue de 183 agentes de la Guardia Civil con la desaparición del Puesto de Roquetas de Mar, el cual fue anunciado hace una semana en persona por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

La entidad reproduce parte de la resolución judicial para incidir en la "ausencia de cualquier tipo de informe o estudio previo" que permita apreciar "una motivación específica" para crear la nueva comisaría en el que se explique "la concurrencia de circunstancias demográficas o de otro tipo".

En este sentido, anula la previsión recogida en el apartado 92 del Anexo II de dicha Orden por el que se creaba la Comisaría Local de Roquetas de Mar al no verlo "ajustado a derecho". Contra la sentencia, cabe recurso ante el Tribunal Supremo.

Para la UOGC, "queda claro que es exigible que el Gobierno acompañe la norma con los datos e informes que permitan que los ciudadanos, y en particular los guardias civiles, conozcan los motivos por los que se decide expulsar a la Guardia Civil de ésta o de cualquier otra localidad".