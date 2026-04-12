La Universidad de Almería destaca el "éxito rotundo" del Campeonato de España Universitario

Imagen de los participantes del Campeonato de España Universitario de Orientación celebrado en Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Complutense de Almería ha celebrado el Campeonato de España Universitario de Orientación, la única prueba clasificatoria para el Campeonato del Mundo de Portugal, que ha contado con más de 110 inscritos de 27 universidades españolas, participación que desde el centro universitario califican de "éxito rotundo".

Según ha recogido la Universidad almeriense en una nota, respecto a los resultados, dominio absoluto de la Complutense de Madrid, campeona con una importante ventaja sobre la Politécnica de Cataluña y la Autónoma de Barcelona. Ese ha sido el podio por universidades, que ha tenido muy cerca la Politécnica de Madrid, cuarta, en un grupo destacado de las demás.

La UAL ha finalizado décimo sexta, resultado que califican de "digno resultado ante el altísimo nivel competitivo que se ha mostrado durante estos tres días". Desde el jueves y hasta el sábado, las localidades almerienses de Tíjola, la Comarca del Valle del Almanzora, el Calar Alto y Las Menas de Serón se han desplegado para "situar a la provincia muy alto" durante este Campeonato de España de Orientación 2026.

Teniendo como epicentro de la actividad el Antiguo Mercado de Abastos, ha arrojado un balance de "rotundo éxito", tal y como ha destacado el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes de la Universidad de Almería, Gabriel Aguilera. Participó en la bienvenida y en la charla técnica previa al campeonato y también en la entrega de trofeos, haciendo un seguimiento permanente de su desarrollo.

En ese sentido, ha felicitado a los participantes, por "haber competido brillantemente, pero también por haberlo hecho desde los valores del deporte, compartiendo un ambiente maravilloso, de convivencia, del que se pueden sentir muy orgullosos". De igual modo ha agradecido al equipo de la Federación Andaluza de Orientación y a los profesionales de UAL Deportes "su buen hacer".

Por categorías, los podios han estado dominados por estudiantes de la Universidad Complutense. Así, en la Larga Distancia Nerea González ha vencido sobre Mónica de Miguel, de la Politécnica de Madrid, con una ventaja de 3:28, y Judith Ravell, de la Autónoma de Barcelona, que ha llegado 5:48 por detrás.

En cuanto a chicos, el ganador ha sido Issac Hernández, de la UCAM, con tan solo 15 segundos sobre Álvaro Pérez, de la Complutense, en "un final de infarto" pese a extensión de la carrera, y Gonzalo Zorrilla, de la Politécnica de Madrid, tercero a 1:29 del vencedor.

En Media Distancia ha logrado ser primera María Bermejo, representante de la Rey Juan Carlos, con una ventaja de 27 segundos sobre la ganadora de la Larga, Nerea González, de la Complutense, y de 1:27 sobre Ana Defez, de la UCAM.

En masculina, se han intercambiado las posiciones Álvaro Pérez, de la Complutense, primero, e Isaac Hernández, de la UCAM, segundo, con solo 3 segundos entre ambos, mientras que tercero, a 34 segundos, ha entrado Pablo Ferrando, también de la Complutense, que ha hecho, por lo tanto, doblete en el podio en esta categoría.

Respecto a Sprint, la primera en desarrollarse la misma tarde del jueves por el núcleo urbano de Tíjola, se ha alzado campeona la corredora Mónica de Miguel, de la Politécnica de Madrid, en un podio que se ha saldado en apenas medio minuto entre las tres que lo han formado. Ha sido seguida por Ana Defez, de la UCAM, y por Nerea González, de la Complutense.

En chicos, la Complutense ha brillado especialmente con primer y segundo puestos, para los hermanos Ferrando, Pablo y Gonzalo respectivamente, con tres segundos de diferencia, siendo tercero Jorge Pérez, de la Autónoma de Madrid, con Jan Amat, de la Politécnica de Cataluña, a solo un segundo, y Gonzalo Zorilla, de la Politécnica de Madrid, a dos segundos.

El responsable de la organización, Pablo Martínez ha valorado de "Pura adrenalina por las calles de Tíjola", en "una tarde espectacular también por la participación de los escolares". Y es que este CEU de Orientación 2026 ha involucrado a los vecinos y ha hecho partícipes a los niños de la localidad, resultando un evento que "ha hecho disfrutar a todo el mundo".

Según Martínez, también ha sido "destacable" la prueba de Trail-O, disputada como mixta, sin separación entre hombres y mujeres, que ha puesto en lo más alto del podio a Álvaro Pérez, de la Complutense, seguido de Gonzalo Zorrilla, de la Politécnica de Madrid, y de Bernat Selva, de la Politécnica de Cataluña, siendo la primera mujer María Molino, de la Universidad de Murcia, sexta.

El arranque de esta cita, con el recibimiento institucional del alcalde de Tíjola, José Juan Martínez, y del vicerrector, tuvo de seguido la disputa del Sprint: "Fue muy espectacular y provocó una gran sorpresa en el pueblo porque es una disciplina deportiva muy desconocida". Los premios de esa categoría se entregaron directamente al finalizar la misma, mientras que los de las tres restantes se han concentrado en una ceremonia final este sábado.

Pablo Martínez ha subrayado las palabras del vicerrector, coincidiendo en que "ha sido un éxito" este Campeonato de España, detallando que "la competición se ha desarrollado muy bien" y que "hemos recibido unas críticas fantásticas de los participantes, sobre todo por los entornos en los que se ha celebrado". Principalmente "Prado de la Nava, de Calar Alto, ha sido un grandísimo descubrimiento para todos".

También se ha valorado por parte de los inscritos la organización vinculada a estos espacios, "sobre todo por el gran trabajo que se ha hecho desde la Dirección Técnica de la Federación Andaluza de Orientación, que ha preparado unos recorridos con un nivel de exigencia técnico muy alto y muy variado, y, por lo tanto, muy del gusto de la gente a la que le gusta de verdad la orientación". En conjunto, el CEU "ha sido muy celebrado por parte de todos los participantes".

Además, ha considerado clave "el montar la competición como una experiencia, como un gran momento de convivencia, de intercambio, de tal manera que se ha organizado para que se desplazaran todos juntos desde Tíjola a los centros de competición, por ejemplo, o que las comidas estaban planificadas igualmente para todos a la vez".

Respecto al nivel, "estamos hablando de que en la orientación los mejores deportistas absolutos, por las características de este deporte, son universitarios, es decir, que aquí se han encontrado los mejores de España, además jugándose el pase al Campeonato del Mundo Universitario de este verano en Vila Real, Portugal". Así, "los seis chicos y las seis chicas con mejor clasificación representarán a nuestro país como integrantes de la selección que va a presentar la Federación Española de Orientación".

Los organizadores concluyen que el CEU 'ha enamorado' a sus participantes, marcado por un "altísimo nivel de competición, así como por la calidad de todos los trazados y recorridos que se han propuesto". Y agradecen que el Ayuntamiento de Tíjola "se haya volcado", junto a sus vecinos, en asegurar "este éxito" que se ha trabajado desde la Federación Andaluza de Orientación y UAL Deportes.

Su director, Pedro Núñez, ha participado en la entrega de trofeos final junto a Gabriel Aguilera y José Juan Martínez. Quienes han celebrado haber "alcanzado sobradamente" los objetivos, además de valorar algunas visitas "muy importantes", como las del Jefe de Área de Promoción Deportiva en Consejo Superior del Deporte, Diego Barrios y la delegada CEDU, Teresa Núñez, quienes han felicitado a la Universidad de Almería por la gran organización.