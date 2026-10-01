La Universidad de Almería ofrece la primera formación universitaria pública en danza para la escena en España

Un momento de la presentación de la 'Formación en danza para la escena' en la Universidad de Almería. - UAL

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) ha presentado este jueves la 'Formación en Danza para la Escena', la primera iniciativa de este nivel que se desarrolla en una universidad pública en España, con un programa intensivo de 1.163 horas destinado a impulsar la profesionalización y la inserción laboral de 21 bailarines.

La formación, organizada por el Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales, se impartirá entre octubre y julio en el Conservatorio Profesional de Danza 'Kina Jiménez' de Almería, aunque contempla la posibilidad de desarrollar actividades puntuales en el campus universitario.

Según ha detallado la institución académica en una nota, el programa, que se concentra en un único curso académico, equivale a 155 créditos y cuenta con la dirección artística del coreógrafo Ángel Rodríguez, además de profesorado invitado de reconocido prestigio en el sector.

El director académico del curso, Jorge Tarifa, ha explicado que la formación está dirigida a estudiantes que ya han terminado su formación en danza profesional pero "todavía no tienen el bagaje suficiente como para acceder a las grandes audiciones de las grandes compañías" porque "siempre les faltan horas de trabajo".

Tarifa ha precisado que el curso ofrecerá "más de mil horas de trabajo en escenario" para que los bailarines "estén desarrollados y puedan ser competitivos y puedan obtener un puesto de trabajo en una gran compañía".

Tarifa ha añadido que actualmente solo accede el cinco por ciento de los bailarines a compañías profesionales, "la mayoría de las veces porque no tienen el bagaje suficiente y la carrera profesional del bailarín es muy corta".

El director académico también ha señalado que "la danza dentro del arte necesita un poquito más de confianza y el apoyo". En este sentido, ha explicado que el Vicerrectorado de Postgrado y Relaciones Institucionales apoyó al coreógrafo Ángel Rodríguez y apostó por esta formación pese a que la universidad no dispone de este tipo de enseñanza ni de "grado en arte o artística".

"Así que todo es muy novedoso y es una apuesta arriesgada, pero confiamos mucho en ella porque ha tenido una gran acogida. Tenemos incluso tres estudiantes internacionales de Francia, de Corea y de Japón", ha indicado Tarifa.

Por su parte, el director artístico, Ángel Rodríguez, ha expuesto los objetivos técnicos, prácticos y escénicos de esta preparación preprofesional. "Es algo bastante importante, aparte de novedoso e innovador aquí en Almería, en la universidad, pero en España incluso, porque son herramientas que necesitan para acceder a la vida profesional, porque no acaban de terminar de formarse en España, tienen que buscar este tipo de formaciones fuera en el extranjero para luego acceder a una compañía", ha afirmado.

El trabajo se desarrollará con una estructura similar a la de una joven compañía y contará con "muchísima práctica" y coreógrafos invitados. El alumnado trabajará diferentes vocabularios y recibirá pautas y nociones sobre aspectos como "interpretación de profesión, presencia escénica o educación nutricional".

Rodríguez ha incidido en la juventud de los participantes, ya que algunos pueden salir al extranjero con 19 años y afrontar situaciones nuevas, por lo que, según ha señalado, "necesitan seguridad, conocerse bien a sí mismos".

El proyecto aspira además a crecer en los próximos años. "Pretendemos que esto evolucione y realmente queremos una joven compañía de la UAL y que realmente la práctica sea todavía mucho mayor", ha señalado el coreógrafo.

Entre las intenciones del programa figuran la realización de prácticas y de un estreno en Almería, así como una pequeña gira y el desarrollo de colaboraciones con el Conservatorio Profesional de Danza 'Kina Jiménez' y con la ciudad, con el propósito de que "la ciudad sepa que esto existe y que es de Almería y que pertenece a la Universidad".

En el acto de presentación también ha participado la jefa de estudios del Conservatorio 'Kina Jiménez', María Dulce Gómez, quien ha señalado que este tipo de formación supone situar al conservatorio y a la provincia de Almería "en el foco de una actividad cultural como es la danza" y permite que el alumnado tenga "una proyección de futuro sin salir de la provincia", además de acceder a una formación profesional una vez finalizados sus estudios en el conservatorio.

También ha señalado que supone "una vida para la ciudad de cultura, que ayudará a atraer a futuro público y amantes de la danza y a futuro alumnado".