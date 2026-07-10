La Universidad de Almería suspenderá actividades cuando se declare luto oficial por las víctimas del incendio

El incendio en Los Gallardos visto desde el Puerto de Garrucha, a 10 de julio de 2026, en Garrucha, Almería, Andalucía (España). El incendio forestal declarado este jueves, 9 de julio, en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja once fallec - Europa Press

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Almería (UAL) cancelará las actividades públicas universitarias previstas en los próximos días, una vez que se declare luto oficial por parte de la Presidencia de la Junta de Andalucía por los fallecidos en el incendio forestal de Los Gallardos.

En un comunicado, la universidad ha expresado su "más profunda tristeza" por todas las víctimas del trágico incendio y se une al dolor de familiares y amigos, al tiempo que ha deseado la pronta y total recuperación de todas las personas que han resultado heridas como consecuencia del fuego.

Asimismo, la universidad ha reconocido y agradecido el trabajo que están desarrollando los dispositivos de emergencias desplegados en la zona y se ha puesto a podemos a disposición de las autoridades en todo aquello en lo que su contribución pudiera ser necesaria.

"La comunidad universitaria almeriense, como el resto de la ciudadanía, se encuentra consternada por lo sucedido y confía en que el trabajo de los dispositivos de extinción consiga controlar y extinguir el fuego a la mayor brevedad", según la UAL, que ha agradecido las muestras de solidaridad y condolencias que ha recibido desde otras universidades andaluzas y españolas, "unidas en el pesar por esta terrible tragedia".