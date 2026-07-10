BUSCADOR | Incendios forestales en España: consulta el riesgo hoy en tu municipio

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Consulta cada día el riesgo de incendios forestales hoy en tu municipio. El buscador incluido en esta noticia se actualiza a diario a partir de los mapas de previsiones que publica la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para mostrar el nivel de peligro de fuego en todas las localidades de España.

Introduce el nombre de tu pueblo o ciudad en el buscador para conocer el riesgo previsto de incendio en tu municipio. La AEMET usa desde mayo un nuevo Índice de Peligro de Incendios Forestales (IPIF), con variables meteorológicas para pronosticar el peligro de incendios como la temperatura, la humedad, el viento o la lluvia acumulada en días previos.

¿CÓMO SE HA HECHO EL BUSCADOR?

Los datos de peligro de incendio forestal proceden de los mapas de predicción del Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de la AEMET publicados en formato GeoTIFF con una resolución de aproximadamente un kilómetro por píxel (0,01 grados) y proyección geográfica WGS84 (EPSG:4326).

La escala de peligro tiene seis niveles: muy bajo (1), bajo (2), moderado (3), alto (4), muy alto (5) y extremo (6). Para asignar un nivel a cada municipio se han utilizado los polígonos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), correspondientes a los 8.220 municipios de España.

Por cada término municipal y día se extraen todos los píxeles del raster que caen dentro de su polígono y se calcula la moda estadística, es decir, el nivel de peligro más frecuente en el territorio de ese municipio.

Puedes consultar los mapas oficiales de la AEMET aquí

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