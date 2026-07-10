Las universidades públicas andaluzas trasladan sus condolencias por las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería)

Un hidroavión trabaja en las labores de extinción del incendio forestal en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Universidades públicas de Andalucía han trasladado este viernes sus condolencias a los familiares y seres queridos de las víctimas del incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería).

"Nos unimos al dolor de la Universidad de Almería y de la sociedad almeriense. Además, deseamos una pronta recuperación de las personas heridas, y que este incendio pueda ser controlado pronto sin tener que lamentar más pérdidas humanas, naturales y materiales", han manifestado en un comunicado conjunto.

Asimismo, han agradecido la labor de los servicios de emergencia y de todas las personas que están trabajando en la extinción de este incendio y en la atención a las víctimas.

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos deja once fallecidos y ocho heridos, cuatro de ellos graves, así como al menos 19 personas no localizadas, según la última actualización difundida sobre las 10.00 horas por el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, que señala que sigue trabajando para analizar si puede haber más víctimas.