Valero pide al Gobierno que se mantenga la conexión ferroviaria Almería-Madrid: "Hay que evitar este recorte"

Toni Valero - IU

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha reclamado este miércoles al Gobierno central que se mantenga la conexión ferroviaria entre Almería y Madrid.

En un audio, Valero ha considerado fundamental apostar por un "tren público y social porque hablamos de un servicio público esencial para garantizar el derecho a la movilidad y para cohesionar nuestro territorio". Por eso, ha mostrado su preocupación por el hecho de que, a partir del 6 de septiembre, Almería "vuelva a perder una conexión ferroviaria con Madrid".

Para Valero, que ha registrado en el Congreso una pregunta al Gobierno sobre este asunto, este "recorte" se puede evitar.

Así, ha explicado que, desde la plataforma almeriense por el ferrocarril público, social y sostenible se han planteado dos alternativas viables que permiten mantener el servicio: La primera pasa por utilizar un Albia 730 híbrido para mantener la conexión de la tarde entre Almería, Granada y Madrid, y la segunda propone reajustar los horarios de los servicios regionales con transbordo en Granada para conservar los mismos tiempos de salida y llegada.

Ha reclamado al Ejecutivo nacional que "estudie y aplique alguna de estas dos soluciones". "Lo hacemos con voluntad constructiva porque entendemos que la respuesta debe ser reforzar el ferrocarril, no debilitarlo", según Valero, que ha recordado que Almería arrastra "un déficit histórico en infraestructuras ferroviarias y necesita más inversión y más conexiones, no menos".