Vecinos de Balerma y alcalde de El Ejido (Almería) se manifiestan para reclamar una "solución al desgaste del litoral"

EL EJIDO (ALMERÍA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora, se ha manifestado junto a vecinos de Balerma este domingo para reclamar a la Dirección General de Costas una "solución inmediata" al "grave problema de desgaste que sufre el litoral" y que ha propiciado que "el mar avance, de manera importante, haciendo desaparecer la playa y ocasionando en las últimas semanas daños en el Paseo Marítimo".

Así, el alcalde ha mostrado en un comunicado "su seria preocupación por el problema de desgaste al que se encuentra sometido el litoral" y que, tal y como ha insistido, "se viene manifestando desde hace ya casi ocho años".

Por ello, el primer edil ha insistido en la "imperiosa necesidad que existe de ofrecer una solución estructural y definitiva a esta situación", que asegura que "se ha visto agravada por la alteración de la dinámica de arrastres del litoral, por los daños producidos por los últimos temporales y la construcción de espigones en Balanegra". "Un problema que se ha hecho ya incipiente no sólo en el tramo situado frente a Malibú y Las Cuevecillas sino también se está empezando a notar en la zona de Levante", ha explicado.

Igualmente, ha señalado que "este núcleo no puede seguir dependiendo solo de aportaciones puntuales de arena, puesto que estas ya no garantizan la estabilidad, ni la seguridad de las explotaciones agrícolas en Las Cuevecillas, ni que el agua no siga avanzando hacia el pueblo".

Góngora ha remarcado las distintas reuniones mantenidas en las últimas semanas tanto con el subdelegado del Gobierno en la provincia, sino también con el director general de Costas y que "continuarán durante los próximos días con la finalidad de que la Administración competente ofrezca cuanto antes una solución factible a la problemática actual".