Vecinos y familiares del niño asesinado en Garrucha guardan un minuto de silencio en su memoria

Zona de la costa de Garrucha (Almería) en la que fue encontrado el cuerpo sin vida del menor de cuatro años. - EUROPA PRESS

GARRUCHA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

Decenas de vecinos y autoridades se han congregado este jueves a la puertas del Ayuntamiento de Garrucha (Almería) donde han guardado un minuto de silencio en recuerdo y memoria de Lucas, el menor de cuatro años edad cuyo cuerpo sin vida fue hallado anoche en una playa tras sufrir una muerte violenta; hechos por los que ha sido detenida su madre y su actual pareja sentimental, a quien le consta una orden de alejamiento respecto a ella.

A la concentración han asistido varios familiares del pequeño, entre ellos el abuelo materno del niño. "Ese hombre con el que vivía la llevó a hacer unas cosas que no eran... Ella quería mucho a su hijo, me consta que quería mucho a Lucas", ha trasladado ante los medios de comunicación en relación a su hija antes de refugiarse de nuevo en sus familiares entre lágrimas roto de dolor.

El alcalde de Garrucha, Pedro Zamora, ha trasladado la "consternación" que se vive en la localidad, donde las banderas ondean a media asta con motivo del día de luto oficial que se ha declarado en señal de duelo y respeto. "Estamos muy afectados por lo sucedido", ha reconocido.

El regidor ha explicado que la noticia sobre la desaparición del menor les llegó sobre las 22,30 horas, por lo que se articuló un dispositivo de búsqueda en el que participó Protección Civil, Guardia Civil y los cuerpos de Policía Local de Garrucha y Vera.

"Estuvieron recorriendo toda la playa hasta la altura del límite con Mojácar, donde está el cargadero de mineral. A las once y pico apareció el cuerpo", ha concretado el primer edil ante la denuncia que fue interpuesta por el padre biológico del menor, quien se encontraba fuera de Almería.

A partir de la aparición del cuerpo, se procedió al arresto de la madre del niño, una mujer de 21 años que se encuentra embarazada, así como a la detención de su pareja sentimental, quien tiene una orden de alejamiento con respecto a ella.

Previamente al dispositivo de búsqueda, los familiares del pequeño ya habían realizado un llamamiento a través de las redes sociales en las que solicitaban ayuda para localizar al niño, quien conforme a la información que tenían en ese momento, había pasado la tarde en la playa junto a su madre. Otros avisaban de que la mujer habría enviado mensajes "escalofriantes" a la familia paterna.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, también ha dado cuenta de la "triste noticia" y de la detención de los dos sospechosos ante los medios de comunicación. "Cuando haya más información que se les pueda trasladar, pues se les dará", ha apuntado sin entrar en la relación de los arrestados.

La Guardia Civil detuvo a la madre del niño y al hombre después de localizar el cuerpo en una playa de Garrucha, en el límite con el término municipal de Mojácar, frente a una gasolinera, durante la noche de este miércoles, en torno a las 23,30 horas.

Previamente a la localización del cuerpo, los servicios de emergencias habían recibido avisos sobre las 20,10 horas en los que se indicaba la desaparición del menor en extrañas circunstancias.

La investigación, bajo secreto, trata de aclarar la supuesta participación de cada uno de los involucrados. La madre, aunque vecina de Garrucha desde hace más de un año, residía actualmente en otro municipio costero del Levante almeriense. Los investigadores constataron el fallecimiento violento del menor a la espera de que la autopsia determine la causa de su muerte.