Verdiblanca lanza las bases del decimotercer Festival de Cortometrajes 'Gallo Pedro' en Almería

Cartel del Festival Inclusivo 'Gallo Pedro'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca ha abierto el plazo de inscripción para participar en la decimotercera edición del concurso de cortometrajes inclusivos 'Gallo Pedro', tras la publicación de las bases de esta nueva convocatoria, que cuenta de nuevo con el patrocinio del Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería.

Tal y como ha concretado el Consistorio almeriense en una nota, dicho certamen forma parte del Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro', cuya organización se encuentra trabajando en preparar "toda la extensa programación de actividades", y tiene como principal objetivo "fomentar la creación audiovisual como herramienta de concienciación y sensibilización sobre la discapacidad y la diversidad funcional, promoviendo una imagen inclusiva y libre de estereotipos".

En contexto, en esta nueva edición de 'Gallo Pedro' podrán participar cortometrajes rodados en español o cualquiera de sus lenguas --o sin diálogos-- con una duración máxima de 20 minutos, cuya temática aborde la discapacidad de forma principal o tangencial, o que cuenten con la participación de personas con discapacidad en el equipo artístico o entre sus personajes. El concurso está abierto a producciones de cualquier nacionalidad.

Como requisito imprescindible, todas las obras con diálogos deberán presentarse subtituladas en castellano. Asimismo, podrán incorporar lengua de signos y audiodescripción para favorecer la máxima accesibilidad.

Los trabajos deberán inscribirse a través de internet en la plataforma Festhome o enviando correo electrónico a 'gallopedro@verdiblanca.com'. También se pueden enviar por correo postal a Verdiblanca, situada en Carretera Sierra Alhamilla, 288 - 04007 Almería. El último día para la recepción de cortometrajes será el martes, 27 de octubre, inclusive.

Entre los premios han destacado el Gallo Pedro al Mejor Cortometraje Inclusivo, dotado con mil euros y la escultura oficial del festival. Además, se concederán reconocimientos a la mejor dirección --200 euros y escultura--, al mejor cortometraje almeriense --cien euros y escultura--, el premio del público, las menciones al mejor guion inclusivo y a la mejor interpretación de la discapacidad.

Por segundo año consecutivo, se establece el Premio Canal Sur Radio y Televisión a la creación audiovisual andaluza de la Radio y Televisión de Andalucía (Premio Csrtva), según los términos del convenio de colaboración suscrito con el ente público y la aceptación de las bases concretas del mismo que se adjuntan, salvo la renuncia expresa a optar a este premio. Dotado con una reproducción en bronce de la estatuilla 'El Dilema'.

Los cortometrajes seleccionados formarán parte de las proyecciones oficiales del Festival Inclusivo de Cortometrajes 'Gallo Pedro'. Además, una de las selecciones de las obras participantes será proyectada en una sesión informativa del Festival Internacional de Cine de Almería (Fical), que se celebrará del 13 al 22 de noviembre de este año.

Así, un jurado especializado valorará técnicamente aquellas obras que reflejen de forma creativa e inclusiva aspectos como "la atención integral, la accesibilidad, la eliminación de estigmas, la superación de barreras y los retos cotidianos de las personas con diversidad funcional, además de su originalidad y calidad técnica y artística".

El palmarés de premios y distinciones se dará a conocer el 21 de diciembre --el día más corto del año-- durante la Gala de Clausura de 'Gallo Pedro', en la que se entregarán los galardones y se proyectarán obras premiadas con audiodescripción, en colaboración con Fundación ONCE.

Por su parte, el premio al mejor cortometraje almeriense se anunciará durante la gala organizada por el Ayuntamiento de Almería con motivo de la conmemoración el 3 de diciembre por el Día Internacional de la Discapacidad, que tendrá lugar el 13 de diciembre en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Con esta decimotercera edición, Verdiblanca y el Ayuntamiento de Almería "reafirman su compromiso con la cultura inclusiva y con el impulso de un cine que contribuya a transformar la mirada social sobre la discapacidad, dando visibilidad al talento y a las historias que promueven la igualdad de oportunidades y la participación plena de todas las personas".