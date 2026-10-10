El VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería ya tiene a sus cuatro finalistas

Concurso de dirección de orquesta de la Universidad de Almería. - UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El VI Concurso Internacional de Dirección de Orquesta de la Universidad de Almería (UAL) ya cuenta con sus cuatro finalistas tras la celebración de su semifinal este pasado viernes por la tarde, en la que ocho jóvenes ofrecieron "lo mejor de sí mismos para intentar ser uno de los elegidos".

Así lo han destacado este sábado desde la UAL en una nota en la que se subraya que los semifinalistas en este concurso lo hicieron "de la mejor manera posible, dirigiendo con maestría y, a la par, respetando y aplaudiendo a sus adversarios con admiración, departiendo cordialmente y compartiendo su profundo amor por la música".

"Sólo podían pasar cuatro", ha puesto de relieve el director de la Orquesta de la UAL, Juanjo Navarro, también miembro de este jurado cuya secretaria, Elisa Álvarez, fue la encargada de leer el veredicto de acceso a la final.

Los seleccionados son el estadounidense Juan Flórez, la española Nuria Parra, el alemán Benjamin Huth y el taiwanés Liu Jen-jen, quienes han quedado citados para el ensayo, que ya cuenta en el jurado para el resultado definitivo, y para el concierto final, que tendrá lugar el próximo lunes, Día de la Hispanidad, a partir de las 11,30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Todavía es posible adquirir entradas, a precio simbólico de tres euros para la comunidad universitaria y de cinco euros para el resto de la sociedad, en la dirección web 'https://www.ual.es/vida-universitaria/cultura/aulas-cultural...'.

DESARROLLO DE LA SEMIFINAL

El sorteo de la tarde del jueves determinó el orden, con hora y pieza a dirigir, ambas de Mozart, de cada aspirante en esta semifinal, que comenzó con el norteamericano Juan Flórez, a quien siguió la española Sara Litón, el francés Florent Des Boscs y la china Vera Tianyi Lu, todos con 'Serenata para vientos en Do menor'.

Tras un breve descanso para el cambio de agrupación, en el segundo bloque se interpretó 'Divertimento K.136', y se inició de la mano de la española Nuria Parra, a quien sucedieron sobre las tablas del Paraninfo el alemán Benjamin Huth, el taiwanés Liu Jen-jen y el irlandés Matthew Lloyd-Wilson.

Para Serenata se contó con una agrupación de viento, integrada en este caso por ocho músicos; en concreto, Pepe Viciana y Rubén Romero al clarinete; Luis Miguel Jiménez y Julia Matarín al oboe; Asier Ayestarán y David Pérez a la trompa, y Alberto Briongos y Andrea Arroyo al fagot.

Tocaron la misma pieza con cada uno de los cuatro directores, y recibieron un aplauso en "reconocimiento de su buen hacer" con la batuta al término de cada intervención.

Para Serenata se cambió a una agrupación de cuerda formada por nueve músicos; en concreto, Mónica García, Samuel Salinas, Dunia Navarro y Lola López al violín, Juan Tripiana y Miguel Vidal al violonchelo, Alfonso Cañabate al contrabajo y, por último, Héctor Martín y Alberto Cañabate a la viola.

Tras cuatro meses, se ha pasado de 70 candidaturas en formato digital a ocho semifinalistas ya en fase presencial, y cuatro finalistas para el próximo lunes.

Las 30 nacionalidades con las que partió esta edición del concurso se han quedado en cuatro, con el detalle a destacar de que será la primera vez que alguien de Taiwán opte al 'Atril de Bronce Arquitectónico'.

De estos países, en la final previamente han estado España, sin triunfo, pero sí con dos segundos puestos; Estados Unidos, país que con Harris Han venció la edición pasada, y Alemania, que manda en el palmarés.

Hacia atrás en el tiempo, en él aparecen Mariani Mauro, de Italia; Simon Edelman, de Alemania; Enluis Manuel Montes, de Venezuela, y Friedrich Praetorius, de Alemania también, vencedor de la primera edición, la de las mascarillas por Covid, allá por el año 2021.

Así, Nuria Parra tiene por delante un doble reto, el de dar a España su primer triunfo en el concurso, pero, sobre todo, el de ser la primera mujer ganadora, tras los segundos puestos de la también española Elena Barrios la edición pasada y de la israelí Michal Oren en 2024, según ponen de relieve desde la UAL.

Si finalmente gana Juan Flórez, Estados Unidos igualaría a Alemania como país más laureado, con dos victorias. Si se decide que el mejor es Liu Jen-jen, aparecerá un nuevo país, Taiwán, en ese palmarés en el que están ya Venezuela e Italia también. Si el triunfo recae en Benjamin Huth, Alemania habrá logrado la mitad de los títulos.

El primer premio está dotado con 4.000 euros, y el segundo con 1.500, mientras que el Premio de la Orquesta, decidido por los músicos, no cuenta con dotación económica, pero sí con "mucho valor emocional", y abre las puertas a ser 'director invitado' en las orquestas de Bari y de Kalisz.

Como cada año, tras la semifinal se ha ofrecido por parte del jurado un 'feedback' a los que no han conseguido clasificarse, algo que los directores "agradecen mucho para poder seguir mejorando", según recoge la UAL en su nota.

El jurado está integrado por la vicerrectora de Cultura y Sociedad, María del Mar Ruiz, como presidenta; por la directora de Cultura UAL, Elisa Álvarez, como secretaria, y por tres "maestros de gran prestigio", como son Vito Clemente, director artístico de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de la Ciudad de Bari, en Italia; el director artístico de la Orquesta Filarmónica de Kalisz, en Polonia, Rubén Silva, y el director de la Orquesta y la Coral Polifónica de la Universidad de Almería, Juanjo Navarro.

Esta iniciativa está organizada por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad y cuenta con la colaboración del Consejo Social de la UAL y de Michelin.

DESARROLLO DE LA FINAL

Al término de la semifinal, y una vez desvelado el veredicto, se realizaba el sorteo de orden de intervenciones, que determina a su vez automáticamente las piezas a dirigir.

El primer bloque será de ópera, con la participación de la soprano Quiteria Muñoz. Comenzará Liu Jen-jen, que dirigirá 'Com'e bello! quale incanto', de la obra Lucrezia Borgia, escrita por Donizetti, y le seguirá Juan Flórez en segundo lugar, y en su caso ante 'Come scoglio', de Cosi Fan Tutte, escrita por Mozart.

El tercero será Benjamin Huth ante el 'Adieu, notre petite table-Je marche sur tous les chemins', de Manon, obra de Massenet, mientras que la cuarta en el escenario será Nuria Parra, a la que ha correspondido 'Vissi d'arte', de la Tosca de Puccini.

Ya para el segundo bloque, los cuatro directores se repartirán los movimientos de la Sinfonía nº 8 en Sol M, Op.88, B.163, de Dvorak. En el mismo orden, Jen-jen, Flórez, Huth y Parra dirigirán el 'Allegro con brio', el 'Adaggio', el 'Allegretto grazioso-Molto vivace' y el 'Allegro ma non troppo'.