Archivo - Detalle de una sobre antes de meterlo en la urna - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 29 (EUROPA PRESS)

Más de 38 millones de electores están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre para elegir a los 350 diputados y 209 senadores que les representarán en las Cortes Generales. Una vez finalizada la votación, comenzará el recuento de los votos que permitirá conocer cómo queda el reparto de escaños en el Congreso y el Senado.

Sin embargo, el cierre de los colegios electorales no significa que se conozcan inmediatamente los resultados de las elecciones generales. Los primeros datos se harán públicos durante la noche electoral, mientras que habrá que esperar varios días para conocer los resultados definitivos.

A QUÉ HORA EMPIEZAN A CONOCERSE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES

El escrutinio comienza una vez finalizada la votación en cada mesa electoral. Aunque no hay una hora exacta confirmada para conocer los primeros resultados del 29N, está previsto que el Ministerio del Interior empiece a difundir los datos provisionales en torno a las 21.00 horas peninsulares, después de que se cierren los colegios electorales en Canarias.

Alrededor de las 22:30 horas, está prevista la comparecencia de la ministra Portavoz y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para ofrecer la información provisional de resultados.

CÓMO SE REALIZA EL ESCRUTINIO Y SE COMUNICAN LOS RESULTADOS

En primer lugar, se efectúa el escrutinio de las elecciones al Congreso de los Diputados y, en segundo lugar, el del Senado. Una vez finalizado el recuento, se resuelven las dudas o protestas que pudieran haberse presentado y el presidente de la mesa anuncia el resultado en voz alta.

Posteriormente, la mesa hace público el resultado mediante el acta de escrutinio. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que este procedimiento es público y que no se puede suspender, salvo por una causa de fuerza mayor.

Cuando una mesa termina su recuento, el presidente entrega una copia del acta a un representante de la Administración. Los datos se transmiten al centro de totalización del Ministerio del Interior, encargado de centralizar la información para su difusión.

CUÁNDO SE SABRÁ EL RESULTADO DEFINITIVO DE LAS ELECCIONES GENERALES

El escrutinio definitivo de las elecciones generales del 29 de noviembre se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre por las Juntas Electorales Provinciales, de acuerdo con el calendario publicado por La Moncloa.

Este procedimiento es distinto del recuento que efectúan las mesas electorales durante la noche de las elecciones. Las juntas revisan las actas y realizan el cómputo oficial de los votos, conforme a lo establecido en la legislación electoral.

Una vez concluido el procedimiento electoral correspondiente, los resultados oficiales y la relación de candidaturas electas se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE).