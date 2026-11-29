Ciudadanos ejerciendo su derecho al voto en el Casal Parc Central, a 29 de noviembre de 2026, en Mataro, Barcelona, Catalunya. - Alberto Paredes - Europa Press

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha presentado una denuncia urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) por la actuación de agentes de la Policía Nacional en cinco mesas electorales de Toledo para retirar votos.

Según recoge el escrito que la formación ha enviado a la JEC, los agentes se han personado hacia las 9.20 horas, con la votación ya iniciada, en cinco mesas electorales de Toledo y han invocado una orden del Tribunal Supremo para que los votos de los electores nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos', cuyo derecho de sufragio ha sido suspendido cautelarmente por ese tribunal, se remitieran al Instituto Nacional de Estadística (INE) y no fueran recogidos por la mesa.

El escrito, firmado por el representante general del PP ante la JEC, Francisco Galeote, se basa en lo comunicado por los interventores del partido y sitúa los hechos en dos locales electorales, el de la Diputación de Toledo y el Centro de Mayores del Polígono.

El PP sostiene que lo manifestado por los agentes "contradice" el procedimiento fijado en las instrucciones complementarias de la Oficina del Censo Electoral para las personas que integran las mesas.

De acuerdo con el procedimiento, cuando un elector incluido en la lista oficial de suspendidos entrega su voto, en persona o por correo, la mesa recoge los sobres, que no se abren ni se introducen en la urna. Al menos dos miembros de la mesa los firman, se custodian cerrados y separados, se hace constar su número en el acta de sesión y se incluyen, junto con la lista oficial, en el sobre número 1 de la documentación electoral.

La formación ha explicado que no tiene constancia de ninguna resolución del Supremo ni de ninguna instrucción de la Administración electoral que modifique ese procedimiento y ha solicitado a la JEC requiera al Ministerio del Interior información sobre el origen y el contenido de esa orden.

El PP ha advertido además que si los sobres se entregaran a personas ajenas a la mesa o dejaran de recogerse, no podría garantizarse su custodia ni su constancia en la documentación electoral, con el consiguiente perjuicio para el cumplimiento de las medidas cautelares del Supremo y para la regularidad del escrutinio.

Por ello, el partido ha solicitado a la JEC que ordene mantener el procedimiento establecido, investigue el origen de la "supuesta orden policial" y requiera al Ministerio del Interior información sobre quién la impartió y a qué mesas se trasladó. También pide localizar los sobres que, en su caso, hubieran sido entregados a los agentes y garantizar su incorporación a la documentación electoral.