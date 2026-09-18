Vigilancia con drones y controles de alcohol para proteger la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías (Almería)

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, visita uno de los puntos de control de la peregrinación al Cristo de la Luz de Dalías (Almería). - AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

EL EJIDO (ALMERÍA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha activado el dispositivo especial de seguridad para la peregrinación al Santísimo Cristo de la Luz de Dalías a lo largo de este fin de semana, en el que 50 agentes de Policía Local y 30 voluntarios de Protección Civil mantendrán una vigilancia que se intensificará mediante el uso de drones, sistemas de videovigilancia y test de alcohol y drogas a los conductores.

El plan, que se mantendrá hasta el próximo lunes, 21 de septiembre, contempla la regulación permanente del tráfico en las carreteras A-358 y AL-3303, señalización especial, refuerzo de la iluminación, y asistencia sanitaria en los principales puntos de paso.

Asimismo, el acceso por Los Atajuelos a la A-358 permanecerá cortado al tráfico a la altura de la Rambla del Bujo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en este tramo y facilitar el tránsito de los peregrinos que utilizan esta zona durante su recorrido hacia Dalías. Desde el Ayuntamiento se ha acondicionado la rambla y se han desarrollado labores de limpieza, desbroce y mejora de la rasante.

El Ayuntamiento de El Ejido y el Ayuntamiento de Dalías han suscrito un convenio de colaboración mediante el cual los agentes de la Policía Local de El Ejido reforzarán las labores de vigilancia y velarán por la seguridad de los ciudadanos durante los días de mayor afluencia en el municipio de Dalías.

Además de estos medios municipales, el dispositivo está integrado por más de 300 agentes de Guardia Civil a través de 41 patrullas desplegadas entre el 12 y 20 de septiembre, según ha informado la Subdelegación de Gobierno.

Los agentes pertenecen a las Unidades del Subsector de Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic), Servicio Cinológico, Fiscal y Fronteras, Seprona, Intervención de Armas, Gedex y las Unidades Territoriales de la Compañía de El Ejido.

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, ha realizado un llamamiento a la "responsabilidad" y a la "colaboración" tanto de los peregrinos como de los conductores para cumplir con las normas de tráfico y las indicaciones de los gentes a fin de evitar incidentes.

RECOMENDACIONES

Desde el Consistorio han recordado a los peregrinos la importancia de circular por el lado izquierdo de la carretera y, cuando transiten por el arcén, hacerlo en fila india y sin invadir la calzada, así como utilizar la rambla o el carril habilitado en la zona de Los Atajuelos.

También se pide llevar chaleco reflectante y utilizar una linterna al caer la noche, además de vestir ropa y calzado adecuados y llevar una mochila con agua y comida para afrontar el recorrido en las mejores condiciones

A los conductores han recomendado respetar "estrictamente" los límites de velocidad, aumentar la distancia de seguridad con respecto a los peatones, no consumir alcohol ni sustancias estupefacientes, no utilizar el teléfono móvil al volante ni otros elementos que puedan provocar distracciones y prestar la máxima atención a la conducción, siguiendo en todo momento las indicaciones.

Ibáñez ha insistido en "la colaboración y la responsabilidad de peregrinos y conductores son fundamentales para garantizar la seguridad durante estos días de especial afluencia y permitir que la peregrinación al Cristo de la Luz transcurra con normalidad y sin incidentes".