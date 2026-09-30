El VIII Congreso de Arqueología Medieval reúne en Almería a más de un centenar de personas en su primera cita andaluza

Mesa inaugural del VIII Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal en el Yacimiento Barrio Andalusí de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de personas participan desde este miércoles y hasta el próximo 3 de octubre en el VIII Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal, que se celebra por primera vez en Andalucía y tiene como escenario el Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí de Almería, en una edición que supera los 115 inscritos.

El encuentro, organizado por la Asociación Española de Arqueología Medieval junto al Área de Museos del Ayuntamiento de Almería, reúne durante cuatro jornadas a profesionales, investigadores y especialistas de España y Portugal para abordar los avances, nuevos hallazgos y principales líneas de investigación relacionadas con la arqueología medieval a través de cuatro grandes bloques temáticos.

La cita se plantea como un foro abierto a la pluralidad de enfoques, perspectivas y metodologías que caracterizan actualmente la investigación arqueológica, según ha informado el Consistorio en una nota.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha inaugurado el congreso y ha destacado "la importancia de que un espacio tan emblemático como el Barrio Andalusí acoja un congreso de estas características".

Asimismo, ha enmarcado su celebración en "el objetivo que tenemos desde el Ayuntamiento de seguir dinamizando este espacio cultural y consolidarlo como referente para el barrio y para toda la ciudad".

Pérez de la Blanca ha agradecido especialmente la colaboración de la Asociación Española de Arqueología Medieval y el trabajo desarrollado por la directora del espacio, Belén Alemán, para hacer posible que Almería sea sede del encuentro.

"Durante estos días vamos a contar con talleres, conferencias, ponencias y debates protagonizados por expertos que nos visitan desde diferentes lugares", ha señalado el edil, quien ha invitado a los almerienses interesados en esta materia a acercarse y conocer las actividades programadas.

PUNTO DE ENCUENTRO DE LA ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL

Por su parte, la directora del Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí, Belén Alemán, ha destacado la presencia de "grandes expertos procedentes de diferentes puntos de la Península" y ha señalado que se ha preparado un programa "muy interesante" en torno a "nuevos descubrimientos, metodologías y tecnologías".

Alemán ha expresado, además, su deseo de que los participantes "se lleven un grato recuerdo de Almería y de nuestro Yacimiento Arqueológico Barrio Andalusí".

La vicepresidenta de la Asociación Española de Arqueología Medieval, Elena Salinas, ha agradecido "el gran apoyo del Ayuntamiento de Almería y del Yacimiento Barrio Andalusí" para la organización del encuentro.

El congreso incluye también un programa de visitas para acercar a los participantes a distintos enclaves del patrimonio arqueológico de la ciudad, entre ellos la iglesia de San Juan, levantada sobre los restos de la antigua Mezquita Mayor.

CUATRO GRANDES BLOQUES TEMÁTICOS

El programa contempla un conjunto de ponencias, debates y sesiones de pósteres articulados en torno a cuatro grandes líneas de investigación.

La primera, 'Arqueología Medieval en Almería', reúne estudios y proyectos desarrollados en el territorio almeriense y busca fomentar la participación de la comunidad científica local.

Un segundo bloque aborda los 'Métodos y técnicas de investigación y difusión en Arqueología Medieval', con herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG), la arqueometría y el uso de bases de datos, cada vez más presentes en la investigación arqueológica.

El programa incluye el bloque 'Minorías e identidades', dedicado al estudio de comunidades históricamente perseguidas, marginadas o minorizadas en contextos medievales, así como otro apartado centrado en 'Últimos descubrimientos o hallazgos recientes', destinado a presentar novedades procedentes de excavaciones, prospecciones y estudios de materiales.

El VIII Congreso de Arqueología Medieval de España y Portugal concluirá el sábado 3 de octubre con una sesión de relatoría, debate y clausura, después de cuatro jornadas dedicadas a la investigación, el intercambio científico y el conocimiento del patrimonio arqueológico.