Voluntarios retiran 450 kilos de residuos en un humedal del Cabo de Gata-Níjar (Almería) por el Día de los Humedales

Voluntarios participantes en la limpieza ambiental realizada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). - ECOLOGISTAS

ALMERÍA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de voluntarios han retirado 450 kilos de residuos en apenas dos horas durante una limpieza ambiental en la desembocadura de la Rambla Morales, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), con motivo del Día de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero.

La actividad, desarrollada en un enclave donde se forma un humedal de gran biodiversidad conocido como el Charco, ha sido convocada por distintos colectivos conservacionistas, naturalistas y ecologistas de la provincia, entre ellos Ecologistas en Acción, Promar, Ocean Clean Project, Amigos del Parque, GEA, Ultrafondo Almería y El Árbol de las Piruletas, y ha contado con el apoyo de la Fundación Unicaja.

El residuo más abundante ha sido, con diferencia, las toallitas higiénicas, encontradas enterradas entre la arena y las dunas, y cuyo origen se atribuye al uso irresponsable del inodoro, según ha trasladado la organización en un comunicado.

Junto a ellas, los voluntarios han localizado bidones de gasolina, restos de cajas de hortalizas, tuberías de riego por goteo y tutores de plantas, "poniendo de manifiesto la basura que se acumula en las ramblas provenientes de la agricultura intensiva y que con los días de tormenta terminan llegando al mar".

También se han retirado numerosas botellas de plástico, tapones y plásticos de diferentes tamaños y colores, materiales que pueden tardar más de 600 años en degradarse. A estos residuos se han sumado restos vinculados al sector pesquero, como nasas, cajas de poliestireno, sedales, envases de cebos y una boya de posicionamiento.

Desde la organización han subrayado que este tipo de actividades no se diseñan con el único objetivo de recoger los residuos, sino de analizar el origen de los mismos para intentar poner soluciones "reales y efectivas".

La jornada ha concluido con una evaluación colectiva acompañada de una degustación de papas arrugas con mojo picón, un momento en el que los participantes han compartido inquietudes, experiencias y posibles alternativas para reducir el impacto ambiental.

Los colectivos participantes han insistido en la necesidad de un "trabajo conjunto de toda la sociedad", con campañas de sensibilización dirigidas especialmente a grandes empresas y administraciones "que son las que deben legislar y hacer cumplir las leyes para generar menos envases, rediseñar los mismos, buscar materiales más sostenibles y obligar a los sistemas de gestión a hacer su trabajo sin falsear datos que enmascaren su negligente trabajo".

Asimismo, han incidido en que "no se puede culpar solo al ciudadano por no hacer un uso adecuado de los contenedores, cuando las empresas, esquivando las leyes existentes, siguen poniendo en el mercado plásticos de un solo uso, superfluos y con el único objetivo de embellecer el producto".

"Y si las políticas actuales y el modelo de gestión fallan, hay que cambiar a los gestores y copiar lo que funciona en otros países, como el sistema de retorno de envases o la prohibición definitiva de las bolsas de plástico en los supermercados, entre otras muchas cosas", han manifestado.

La celebración del Día de los Humedales se completa con una charla sobre la crítica situación de las Albuferas de Adra, protegidas con una de las figuras de protección más restrictivas en Andalucía como es la Reserva Natural, "pero que a efectos prácticos sirve de poco porque no se puede frenar la ingente cantidad de impactos que se generan a su alrededor".

Tras la jornada, los colectivos se han mostrado satisfechos con la participación y han anunciado una nueva actividad de voluntariado ambiental para el mes de marzo en las playas de Punta Entinas-Sabinar, otro de los grandes humedales de la provincia de Almería.