Vox acusa al PSOE de "intento de pucherazo" y señala siete pueblos de Almería con más votos CERA que habitantes

La candidata número uno de Vox al Senado por Almería, Marta Castro, atiende a los medios de comunicación. - VOX

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno de Vox al Senado por Almería y coordinadora nacional jurídica de la formación, Marta Castro, ha acusado al PSOE de un "nuevo intento de pucherazo" con la Ley de Nietos de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre y ha asegurado que en siete pueblos de la provincia el voto de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) "supera al número de habitantes".

Según ha trasladado Castro en una nota, se trata de Olula de Castro, Bacares, Albanchez, Lubrín, Tahal, Bédar y Lucainena de las Torres.

Castro ha afirmado que su formación ha conseguido detener "momentáneamente" esta ley y ha advertido de que todavía quedan cuestiones pendientes sobre los expedientes afectados por su paralización.

La representante también ha sostenido que "un procedimiento electoral que no es limpio es un procedimiento electoral que no es democrático" y ha señalado que, tras la paralización de lo que considera un "intento de pucherazo" por parte de Sánchez, "aún hay que estar pendientes de dilucidar qué expedientes son los que tienen que suspenderse y reanalizarse".

La candidata ha considerado que "las elecciones generales del 29 de noviembre son trascendentales para el futuro de Almería y España" y ha insistido en que "no podemos permitir que el PSOE siga con su intento de manipular el resultado en su favor". Asimismo, ha asegurado que desde Vox van a "seguir analizando los votos de los españoles".

LA DIMISIÓN DE PUENTE "NO ES SUFICIENTE"

Por otro lado, Castro se ha referido a la dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda y ha asegurado que "no es suficiente", por lo que ha reclamado que se depuren responsabilidades políticas y penales.

"Desde Vox vamos a exigir todas las responsabilidades políticas y penales que sean necesarias contra este Gobierno criminal, ya que su corrupción está matando a los españoles", ha añadido la dirigente.