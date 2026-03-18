Vox afirma, ante caso Mascarillas, que el que "la hace, la pague": "Un perla pagaba hipoteca con dinero en B"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 18 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los grupos parla - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vox ha reclamado este miércoles, ante lo que se está conociendo sobre el caso 'Mascarillas' del PP de Almería, que el que la "hace, la pague", y ha criticado al "perla" que "pagaba hipotecas con dinero en B".

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, se ha referido así al expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al que "trincaron una semana después" de que el presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, lo "ascendiera al comité regional" del partido.

"Las noticias de las últimas horas que hemos conocido señalan cómo usaba las cuentas de sus padres para poner el dinero que sacaba en las mordidas y además pagaba las hipotecas con dinero B", ha indicado Gavira.

Ha manifestado que el caso arroja "43 investigados, contratos amañados, mordidas y los mismos delitos que en la época socialista": "Los mismos delitos de Koldo, de Ábalos y de Cerdán, los mismos delitos de ellos, los hacen los del Partido Popular".

Para Gavira, "entre la corrupción del PP en Almería" y casos como el del Estadio de La Cartuja de Sevilla, a los del PP "se les está quedando una cara de socialistas que no vean".

Ha manifestado que los "andaluces no merecemos gobernantes corruptos, ya sean del PP o del PSOE" y ha insistido en que, "el que la hace, que la pague", porque a la política "tiene que venir uno a servir a los demás, no a trincar a costa de los andaluces o de los españoles".