Vox afirma, tras las detenciones en Almería, que es un caso que también "vincula" al PP de Moreno

SEVILLA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado, tras conocerse que la Guardia Civil ha detenido este martes al presidente de la Diputación Provincial de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), por su presuntas contrataciones irregulares, que es un caso que también "vincula" al PP de Juanma Moreno, presidente regional del partido y de la Junta.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, Gavira, como ya ha adelantado el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que el partido se personará como acusación popular en el caso de los contratos irregulares para la compra de mascarillas que presuntamente involucra al presidente de la Diputación de Almería.

Gavira ha recordado que Vox se ha personado en distintas causas por este tipo de delitos, por "malversación, prevaricación o tráfico de influencias", en hechos relacionados con el PSOE-A, como los casos de los ERE o de la Faffe, y ahora, con el actual Gobierno del PP-A, por ejemplo, en lo que respecta al error en el cribado de cáncer de mama, se ha llevado a la Fiscalía.

"La posición de Vox es clara, el que haga y el que cometa alguna irregularidad o algún delito que lo pague, y lo hemos hecho en casos del PSOE y del PP", ha indicado Gavira.

En su opinión, lo acontecido en Almería es un caso "también que vincula al PP de Moreno Bonilla" y, por tanto, van a acudir como acusación popular en las actuaciones que se abran.