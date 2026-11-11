Vox Almería acusa al Gobierno de dejar fuera a los agricultores almerienses de las ayudas por la dana Adam

El candidato número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rodrigo Alonso, atiende a los medios de comunicación en El Ejido. - VOX

EL EJIDO (ALMERÍA), 11 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos de Vox al Congreso de los Diputados por Almería, Rodrigo Alonso, ha acusado al Gobierno central de excluir a los agricultores almerienses de las ayudas por los daños causados por la dana Adam, que, según ha detallado, provocó pérdidas de cuatro millones de euros y afectó a cien hectáreas de invernaderos.

Alonso ha realizado estas declaraciones este miércoles durante una visita a El Ejido, donde ha indicado que la exclusión de estas ayudas figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según ha informado Vox en una nota.

Asimismo, ha sostenido que al Ejecutivo central "no le interesa nada Almería" y le ha atribuido la intención de "destruir el sector primario almeriense para desarrollarlo en Marruecos".

Sobre las relaciones comerciales con Marruecos, ha recordado que desde Vox han solicitado "en numerosas ocasiones que se suspenda el acuerdo comercial con Marruecos" y ha insistido en que "no se pueden tener relaciones de ningún tipo con un país invasor".

Respecto a la plaga del thrips parvispinus, Alonso ha afirmado que su partido ha vuelto a exigir al ministro Planas y al Ejecutivo central la autorización de fitosanitarios eficaces para acabar con esta plaga, pero que ambos "se han negado".

El candidato de Vox al Congreso ha asegurado que, si la formación llega al Gobierno de España, se autorizarán "todos los fitosanitarios de uso excepcional" para combatir las infestaciones que afectan a los cultivos.

En clave electoral, ha calificado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como "claves para derrocar al Gobierno de Sánchez". "Es ahora o nunca", ha añadido.