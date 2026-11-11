La Guardia Civil detiene a dos personas por robar 335 litros de gasóleo en Villa del Río y Bujalance (Córdoba)

Un guardia civil inspecciona varias garrafas con gasóleo. - GUARDIA CIVIL

CÓRDOBA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un total de cinco delitos de robo con fuerza en las cosas en las localidades cordobesas de Villa del Río y Bujalance, donde se sustrajeron 335 litros de gasóleo.

Según ha informado la Benemérita en una nota, las primeras actuaciones se iniciaron a raíz de varios robos de combustible denunciados por el propietario de una empresa ubicada en Villa del Río, cometidos durante los pasados meses de agosto y septiembre en los depósitos de los camiones pertenecientes a la citada empresa.

Los agentes de la Guardia Civil recabaron la información disponible y practicaron una exhaustiva inspección ocular en el lugar de los hechos, lo que permitió establecer el 'modus operandi' de los ladrones e identificar, sin ningún género de dudas, a una persona implicada en los hechos que, además, contaba con numerosos antecedentes por delitos similares.

Tras montar un dispositivo de vigilancia orientado a la localización del supuesto delincuente, los guardias civiles procedieron a su detención como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza.

De manera paralela, el Instituto Armado tuvo conocimiento de otro delito de robo de similares características ocurrido en el término municipal de Bujalance donde, supuestamente, habrían sustraído el gasóleo del depósito de un tractor tras forzar el acceso a la nave de una finca agrícola.

De manera inmediata, los agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la zona y realizaron una inspección ocular en el lugar de los hechos, que permitió recabar vestigios que, a la postre, resultaron determinantes, de modo que la posterior investigación y análisis de los datos obtenidos condujo a la identificación, localización y detención del presunto autor por parte de los guardias civiles.