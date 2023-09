Vox critica "el coladero de inmigración ilegal" y reclama "más medios" policiales contra "mafías y falsos refugiados"

ALMERÍA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, ha criticado "la falta de recursos humanos y materiales" de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para "defender la seguridad de los andaluces" y ha destacado el "desequilibrio" que hay "con quienes se dedican al narcotráfico, al tráfico de personas, y a las mafias y organizaciones criminales que operan en nuestras costas"

Gavira, quien ha realizado estas declaraciones tras la reunión mantenida en Almería con representantes del sindicato Jupol de Policía Nacional y de la asociación Jucil de la Guardia Civil), ha asegurado que esta provincia se ha convertido en "frontera coladero de mucha inmigración ilegal y de mucho falso refugiado" al tiempo que ha apuntado "las consecuencias la sufren los andaluces".

Ha responsabilizado "directamente de la actual situación" a "los diferentes gobiernos que ha habido en España, ahora les toca a los socialistas y anteriormente fueron los populares" y les ha acusado de "no tomar las medidas adecuadas para poner freno a lo que está sucediendo".

"Nunca se va a poder luchar de una manera eficiente y eficaz contra la inmigración irregular, el tráfico de personas y los que se dedican al narcotráfico", ha indicado para aludir a que "en otros países de Europa, como Suecia, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Italia, sus gobiernos ya se están dando cuenta de la gravedad de este problema y están poniendo medidas".

Gavira ha trasladado que en España también "debemos ser conscientes de esta problemática y empezar a adoptar medidas" y ha señalado que 2023 "puede ser el año que más pateras lleguen a las costas de Almería, incluso más que en 2021, año que batió el récord de llegadas de ilegales".

Ha matizado, no obstante, que esa realidad se daría "solo contabilizando las llegadas conocidas, puesto que, muchas pateras de las que llegan y no se controlan, estimando que por cada patera cuya llegada a nuestras costas es conocida, hay pateras que no se controlan".

Gavira ha demandado "nuevas medidas, que garanticen nuestra seguridad, que protejan nuestras fronteras y protejan especialmente a quienes nos atienden a nosotros, que son nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado" y ha considerado que "no podemos dejar a quienes garantizan nuestra seguridad abandonados".

"Lo principal es protegerlos, pues son quienes nos protegen a nosotros de las consecuencias que traen esta inmigración ilegal y estos falsos refugiados" que, según ha afirmado, "generan un problema de legalidad, un problema de seguridad en las calles, con el incremento de los delitos y con el incremento de las pateras; a lo que se suma las consecuencias ligadas a la precariedad en el empleo que hay en todos los lugares de Andalucía y de toda España ligados a la inmigración ilegal".