Vox denuncia el "auténtico clan mafioso" del PP: "A Moreno se le acumulan los problemas"

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha denunciado este miércoles el "auténtico clan mafioso" del PP en Almería, con el "todopoderoso dentista" Javier Aureliano García (expresidente provincial del partido y expresidente de la Diputación), a la cabeza, y ha considerado que al presidente de la Junta y del PP andaluz, se le "acumulan los problemas".

En rueda de prensa, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha manifestado que, como al PSOE, ya han llegado los "casos de corrupción" al PP de Juanma Moreno, en un "bastión" electoral del partido como es la provincia de Almería.

Ha indicado que el PP-A no sólo "aplica las mismas políticas" de los anteriores gobiernos del PSOE-A, sino que también "utiliza el manual de corrupción socialista".

"Lo que se conoce como el caso Mascarillas de la Diputación provincial de Almería, una vez conocido el auto del juez, podemos concluir, sin temor a equivocarnos, que no es el caso Mascarillas, sino que es el caso PP de Almería", ha indicado Alonso, quien ha de denunciado que, en plena pandemia del Covid, cuando "la gente se moría en España, hubo gente que se lucró también en el Partido Popular".

Ha indicado que el auto del juez "es absolutamente demoledor, ya que habla, literalmente, del pleno conocimiento y aquiescencia y de la participación de Javier Aureliano García en la trama, que era llamado por sus secuaces, como el todopoderoso, el dentista", con recurrencia al "vocabulario odontológico".

"Es de película mafiosa, es un comportamiento mafioso el del PP Almería", según el diputado de Vox, quien ha insistido en el "auténtico clan mafioso" de ese partido en la provincia almeriense.

"A Moreno Bonilla se le están acumulando los problemas", ha sentenciado Alonso, para quien el presidente, lo "que no puede hacer de ninguna manera es que, siendo el PP de Almería un bastión del PP andaluz, el día 18 de noviembre, cuando se destapa esta presunta trama corrupta, declare que la única información que tenía era, a través de los teletipos que los medios de comunicación estaban lanzando en ese momento, y que estaba llamando a Almería y nadie le cogía el teléfono".

No estamos diciendo que Moreno Bonilla fuese conocedor de la trama corrupta, ahora, responsabilidad sí tiene", ha señalado Alonso, quien ha insistido en que el PP "no solamente aplica las políticas socialistas, sino también el manual de corrupción socialista".

Por otro lado, en relación con el debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará este jueves y viernes en el Parlamento, Alonso ha augurado que Moreno vendrá con la "cantinela de siempre, de que Andalucía es líder en todos los indicadores" y que "va muy bien, mucho mejor que antes".

"Lo cierto y verdad es que invirtiendo más que nunca los resultados son muy parecidos a los que se obtenían con los socialistas", ha añadido.