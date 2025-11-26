PSOE-A sostiene que Moreno acude al Debate de la Comunidad "a salvarse a sí mismo" y "huirá de la Andalucía real"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 26 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces d - Joaquin Corchero - Europa Press

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha sostenido este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), "huirá de la Andalucía real" en el Debate sobre el estado de la Comunidad que abre este jueves, 27 de noviembre, en el Pleno del Parlamento, y acudirá a esta cita "a salvarse a sí mismo".

Son mensajes que ha trasladado el portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, en una rueda de prensa en el Parlamento la víspera de que se inicie dicho debate de "balance de gestión de los últimos siete años" de gobierno del PP-A, al que el Ejecutivo de Moreno se presenta con "su partido en los banquillos, juzgado por el saqueo de la sanidad pública y por las 'mordidas' en los contratos de los servicios públicos en Andalucía", según ha remarcado.

En esa línea, el portavoz socialista ha manifestado que Moreno acude a este debate "a salvarse a sí mismo", mientras que "los andaluces" también se van a personar en el Parlamento para "salvar los servicios públicos", y ha aludido así al debate de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) "para salvar la sanidad pública andaluza" que se debate este miércoles en el Pleno, promovida por las 'mareas blancas'.

El representante del PSOE-A ha aseverado que "es la primera vez en la historia de esta comunidad que hay una iniciativa legislativa popular con ese propósito de salvar la sanidad pública", y al respecto ha afeado el "modelo de privatización de los servicios públicos en Andalucía" que, en su opinión, promueve el Gobierno del PP-A.

Rafael Recio ha augurado que Moreno "huirá de la Andalucía real" en este debate y "contará el cuento que viene contando" sobre la comunidad autónoma, de forma que "no hablará de esa Andalucía real donde todos los gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de su era están imputados y haciendo declaraciones en los juzgados" por el caso de supuestas irregularidades en contratos de emergencia, ni "con casi toda seguridad" hablará del caso de "corruptos" del PP de Almería vinculados a "mordidas" de contratos.

Además, el parlamentario socialista ha augurado que Moreno "tampoco seguramente" hablará en su intervención en el debate de "esa Andalucía real de los cribados (de cáncer) externalizados, manipulados", y de "esas listas de esperas interminables" en la sanidad pública.

VALORACIÓN DE LA ILP PARA "SALVAR LA SANIDAD PÚBLICA"

Al hilo, el portavoz socialista ha valorado la ILP cuya toma en consideración se debate este miércoles y que, en su opinión, "se convierte en una enmienda a la totalidad de la política sanitaria desarrollada por el presidente de la Junta", además de que "significa que la voz de los andaluces llega directamente a esta Cámara", según ha resaltado.

En esa línea, ha remarcado que, "mientras que el PP-A sigue negando la realidad, la ciudadanía entra por la puerta principal del Parlamento para exigir a Moreno Bonilla lo que también todos los grupos" de la oposición vienen "exigiendo durante los últimos años", que es "transparencia en las listas de espera, fin a la manipulación de los datos, plantillas dignas y estables, y que se evite la fuga de profesionales que sufre Andalucía", así como "volver a una sanidad gestionada con ética y con profesionales, no con comisionistas", entre otras cuestiones, según ha relatado.

TRES PREGUNTAS A MORENO

Rafael Recio ha sostenido que Moreno tendría que "responder a tres preguntas en el Debate del estado de la Comunidad", en relación, por un lado, al "caso de corrupción del PP de Almería", sobre el que ha animado al presidente a "reconocer por una vez que lo que hay en la estructura" de su partido en dicha provincia "es una trama corrupta, mafiosa que se viene desarrollando desde hace años".

Además, el portavoz socialista ha emplazado a Moreno a "responder sobre la privatización de la sanidad pública en el Debate del estado de la Comunidad", y a pronunciarse sobre "la petición de la Fiscalía Anticorrupción" para que la actual consejera de Sostenibilidad y anterior titular de Salud, Catalina García, acuda a declarar como testigo en la causa de los contratos de emergencia del SAS.

Y la "tercera pregunta" a la que tendría que responder Moreno en el debate, según ha abundado Rafael Recio, tiene que ver con "el engaño de los cribados" de cáncer que "está generando en las mujeres andaluzas", y al respecto ha cuestionado si el presidente va a aprovechar esta cita parlamentaria para aclarar "cuántas mujeres han sido afectadas" por los fallos detectados y "los motivos que han llevado a que se produjeran las negligencias" que se han conocido.

Tras incidir en preguntar si Moreno "va a poner fin a ese maltrato institucional que está generando con las mujeres andaluzas", el representante del PSOE-A ha aseverado que todo esto es "fruto de un modelo" basado en "menos músculo de lo público, más conciertos, menos profesionales públicos, más negocio privado, menos transparencia en una administración autonómica y más oscuridad, menos derechos para los andaluces y más desigualdades".

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DEL PSOE-A

En este contexto, ha avanzado que el Grupo Socialista ha elaborado para este debate 35 propuestas de resolución que "dibujan la Andalucía que no funciona para que vuelva a funcionar", y que abordan iniciativas para "recuperar el funcionamiento de la sanidad pública en Andalucía, para el fortalecimiento del sistema educativo público", o para que "se construya vivienda asequible".

"Andalucía necesita más empleo, más igualdad y menos recortes, y que las políticas que afectan a todos los andaluces no estén en manos de unos señores que se dedican a hacer negocios", según ha proclamado también Rafael Recio, que en esa línea ha diferenciado la "hoja de ruta" del PSOE-A de la del PP-A, basada en "recortar, privatizar y echar balones fuera", según ha criticado.

En esa línea, ha augurado que Moreno buscará en el Debate de la Comunidad, "como siempre, confrontar con el Gobierno de España, echar balones fuera y agarrarse como un clavo ardiendo al mantra de la financiación" autonómica, y frente a ello ha subrayado que el Grupo Socialista centrará sus intervenciones en "un mensaje claro para Andalucía", el de que esta comunidad "necesita un Gobierno que diga la verdad, que no esconda datos sanitarios, que no manipule las listas de espera, que no insulte a quienes exigen explicaciones y que no privatice continuamente".

"Andalucía necesita un presidente que no tenga que mirar todos los días a los juzgados antes de entrar a San Telmo" y que "no venda los servicios públicos al mejor postor", ha sentenciado el portavoz adjunto del grupo socialista.