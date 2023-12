Vox insta a Moreno a explicar el "cambio de sillones" en Salud, donde siguen "los mismos problemas" que con el PSOE

Alonso dice que la Junta "no prioriza" recursos para paliar las listas de espera y señala las cirugías de reasignación de sexo



ALMERÍA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Vox en el Parlamento de Andalucía y diputado autonómico por Almería, Rodrigo Alonso, ha instado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a dar "explicaciones" ante las recientes dimisiones del ya exviceconsejero de Salud Miguel Ángel Guzmán y del exdirector general del Servicio Andaluz de Salud (SAS) Diego Vargas al entender que se ha producido un "cambio de sillones" si bien la sanidad "sigue teniendo los mismos problemas".

"Ya hemos asistido a distintos episodios en los que la sanidad no cambia, la sanidad sigue teniendo las mismas listas de espera, sigue teniendo los mismos problemas que con los Gobiernos socialistas", ha indicado el dirigente de Vox en una rueda de prensa en la que ha instado al líder del Ejecutivo andaluz a que "abandone cualquier política socialista que está en la sanidad andaluza".

Para Alonso, el presidente de la Junta "presume de gestión, presume de transparencia, presume de consenso, pero obtiene los mismos resultados que obtenía la sanidad con los Gobiernos socialistas" puesto que "tenemos más de un millón de andaluces en las listas de espera" toda vez que persisten las dificultades para conseguir cita en atención primaria y "faltan médicos porque prefieren irse a otras comunidades donde se les paga más".

En esta línea, ha afeado que Moreno rechazara una enmienda propuesta desde su grupo parlamentario para equiparar el sueldo del personal sanitario con la media del resto de comunidades de España así como para incrementar la inversión por persona.

"La media nacional está en 1.900 euros por persona y Andalucía invierte 1.600 euros por persona, con lo cual, según la cifra que maneja Vox, para poder asistir a una sanidad acorde con lo que se merecen los andaluces debería de invertir como mínimo 17.000 millones de euros al año", ha calculado.

Según sostienen desde Vox, Moreno "tiene que dejarse de tanto autobombo, de tanta fotografía y de tanto falso consenso y debe atender de una vez por todas a los problemas reales de la sanidad en Andalucía", para lo que ha le reclamado que atienda las propuestas del partido de Santiago Abascal, que da "las verdaderas soluciones a esos problemas reales de los andaluces".

"PRIORIZAR" LAS LISTAS DE ESPERA

Alonso considera que el Gobierno andaluz tiene que invertir los recursos "donde verdaderamente hacen falta", sentido en el que se ha mostrado partidario de los conciertos con la sanidad privada aunque ha abogado por determinar las especialidades a las que se destina.

"Lo que pasa es que no prioriza las listas de espera actuales. En la última reforma que hicieron, más del 35 o el 40 por ciento de esa inversión que va a paliar las listas de espera, son para operaciones de cambio de sexo, por ejemplo", ha aseverado antes de asegurar que "lo idóneo es que se invierta en reducir las listas de espera actuales" y "no inventar cosas en función de una ideología o en función de una política que no viene a paliar las listas de espera".

Del mismo modo, cree que es preciso "pagarle más a los sanitarios" para evitar la "falta de médicos" en Andalucía o la "falta de enfermeros" que "se van fuera" y obliga a buscar profesionales "fuera de nuestras fronteras". "Ahí están las imágenes de Moreno buscando médicos en Marruecos", ha añadido.

"La inversión hay que materializarla donde verdaderamente hace falta. Si lo que hace falta es personal sanitario, hay que invertir en personal sanitario y hay que poner el personal sanitario al servicio de la reducción de las listas de espera. De nada sirve cualquier otro tipo de invento ni de nada sirve estar cambiando de sitio", ha dicho.