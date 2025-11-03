Vox lanza en Almería una campaña que acusa a PP y PSOE de pactar en Bruselas una PAC que "arruina" el campo

Representantes de Vox y miembros del sector agrícola durante la presentación en Almería de la campaña contra la nueva PAC. - VOX

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha lanzado en Almería una campaña bajo el lema 'PP y PSOE pactan en Bruselas la PAC que arruina a nuestro campo' para criticar el acuerdo sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) y exigir la dimisión "inmediata" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Según ha señalado el portavoz adjunto en el Parlamento andaluz y portavoz nacional de Trabajo y Campo, Rodrigo Alonso, "el recorte de casi el 22 por ciento en las ayudas supondrá pasar de 386.000 a 302.000 millones de euros". Según Asaja, "esto supone una pérdida de unos 28 millones anuales para Almería y unos 200 millones de euros para el período 2028-2034".

Alonso ha reprochado al "bipartidismo" que aparente discrepancias con la nueva PAC, pero sin "pedir la dimisión de Von der Leyen". En este sentido, ha asegurado que tanto el PP como el PSOE "acabarán aprobando esta nueva traición al campo como hicieron con el Pacto Verde Europeo", que está "arruinando" al sector primario.

El portavoz nacional ha mostrado el apoyo de Vox a todo el campo y ha exigido una PAC "más fuerte con mayor presupuesto y con un fondo propio". La rentabilidad económica de las explotaciones agrarias debe ser "el centro de las políticas agrarias. Sin rentabilidad económica, no hay sostenibilidad medioambiental", ha señalado.

Asimismo, ha asegurado que "la PAC tiene que estar basada en la unidad de mercado --preferencia comunitarita frente a las importaciones de terceros países-- y en la solidaridad financiera para garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias". "Defendemos una PAC alejada de la Agenda 2030 y del Pacto Verde Europeo que debe ser derogado", ha apostillado.

Durante un encuentro con asociaciones agrarias y representantes del sector, Juan José Bosquet, Rodrigo Alonso y Rocío de Meer han presentado una serie de actuaciones por toda la provincia para informar sobre las consecuencias de la nueva PAC y mostrar el respaldo de Vox al sector primario.

El presidente provincial, Juan José Bosquet, ha señalado que "sabemos que es el momento de estar en las calles" y por ello "hemos elaborado una agenda de mesas y paseos informativos por toda la provincia en los que contaremos con todos los coordinadores, voluntarios y cargos electos de la provincia que forman Vox".

La intención de esta campaña, según Bosquet, es informar a todos los almerienses de los "graves problemas que va a acarrear esta nueva PAC al sector primario".

Por su parte, la diputada nacional de Vox por Almería, Rocío de Meer, ha afirmado que "lo que ocurre en Bruselas, se tapa en las instituciones de España". Ha hecho referencia a que los acuerdos que PP y PSOE pactan en Bruselas son "deliberadamente ocultados aquí".

De Meer ha defendido que "nuestra tierra es algo sagrado. Nuestros intereses, son los de nuestro pueblo. No podemos permitir que se hipoteque la mesa de nuestras familias a una competencia desleal. Nuestro campo no es un negocio, es una herencia". La diputada ha aseverado que a Bruselas "hay que ir a exigir no a pedir permiso, porque el campo se muere".

Por ello, Vox ha reclamado aranceles para Marruecos y para "todo aquel que le haga competencia desleal a nuestro campo". La formación ha defendido la necesidad de "plantar cara a aquellos que piensan que nuestro tomate tiene que ser sustituido por el de Marruecos o nuestras naranjas por las de Sudáfrica".