Vox rechaza el centro de atención a inmigrantes en Purchena (Almería) y pregunta al Gobierno por su coste

Archivo - La diputada de Vox Rocío de Meer - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional de Vox por Almería Rocío de Meer ha mostrado su rechazo a la llegada de 49 migrantes mayores de edad al antiguo centro de menores Cuesta Blanca de Purchena (Almería) a través del programa de atención humanitaria del Gobierno, al que ha preguntado por el coste económico de esta medida.

En una nota, De Meer ha manifestado su apoyo a los vecinos del municipio así como de Olula del Río que, según ha dicho, "están pagando las consecuencias de las políticas criminales de este Gobierno". "Ni uno más. Ni por tierra, ni por mar, ni por aire. No los queremos aquí", ha dicho con respecto a los migrantes atendidos.

Asimismo, se ha mostrado contraria a que "un solo euro de los españoles" sea destinado a que vivan "a costa" de los contribuyentes "tipos que no deberían estar aquí".

Con ello, Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una serie de preguntas para que el Gobierno dé explicaciones e informe de cuál es el coste económico de la reapertura del citado centro y el número de inmigrantes que han accedido a través del ingreso extraordinario al Programa de Atención Humanitaria.

Además, desde la formación que dirige Santiago Abascal se han interesado también por saber dónde estaban alojados anteriormente los inmigrantes y cuál ha sido el lugar por el que accedieron al territorio nacional.

"No podemos más, no hay recursos, ni presupuesto", ha afirmado antes de asegurar que el Ejecutivo trata de "ahogar a los españoles" para "seguir financiando la industria de las fronteras abiertas".

De Meer también ha criticado el "enriquecimiento" de las ONG que asisten a los inmigrantes a través de "este buenismo", toda vez que espera que "ningún 'progre' más diga a los vecinos de Olula o Purchena que tienen que ser solidarios y no pueden quejarse porque eso es ser racista".